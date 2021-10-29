Шварц: «Надо хладнокровнее подходить к реализации моментов»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (4:1).

В первую очередь хочу поздравить Сергея Семака с тремя очками. Мы пытались играть агрессивно, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы начали здорово, забили, могли забить еще. Но «Зенит» буквально за две минуты забил два гола. После этого игра была сделана. Но сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

Не стал бы говорить об ошибке только Ордеца при голе Клаудиньо. Недоработала вся оборона. Возможно, потеряли концентрацию.

С прошлогоднего матча против «Зенита» мы стали агрессивнее и сильнее. Но нам противостоял серьезный соперник. Нам надо было забивать второй гол. Но у нас была короткая неделя. Во вторник играли в Оренбурге. Много там пробежали. Сегодня мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» — 14. Повторю, надо хладнокровнее подходить к реализации моментов. В раздевалке сказал ребятам, что нужно продолжать верить в себя и продолжать идти по нашему пути.