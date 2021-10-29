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Шварц: «Надо хладнокровнее подходить к реализации моментов»

вчера, 21:45
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (4:1).

В первую очередь хочу поздравить Сергея Семака с тремя очками. Мы пытались играть агрессивно, но нам не хватало точных передач и хладнокровия. Во втором тайме мы начали здорово, забили, могли забить еще. Но «Зенит» буквально за две минуты забил два гола. После этого игра была сделана. Но сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

Не стал бы говорить об ошибке только Ордеца при голе Клаудиньо. Недоработала вся оборона. Возможно, потеряли концентрацию.

С прошлогоднего матча против «Зенита» мы стали агрессивнее и сильнее. Но нам противостоял серьезный соперник. Нам надо было забивать второй гол. Но у нас была короткая неделя. Во вторник играли в Оренбурге. Много там пробежали. Сегодня мы нанесли 15 ударов, а «Зенит» — 14. Повторю, надо хладнокровнее подходить к реализации моментов. В раздевалке сказал ребятам, что нужно продолжать верить в себя и продолжать идти по нашему пути.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:38
Динамо с достойным поражением. Они хоть попытались сыграть с Зенитом в футбол.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:02
Слишком уж до игры динамовцы были уверены в своих силах и ехали в Питер брать очки.
berda2003
berda2003
сегодня в 00:18
шварц совсем тупой - забыл с кем играть собрался?
протон
протон ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 22:41
как ахилесова пята. задача зенона. сам не могу понять почему так вышло. ну Сочи еще понятно .
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:30
А "Арсенал" с "Сочами" как-то ведь смогли:
beefs
beefs
вчера в 22:12
Динамо на верном пути, удачи...
протон
протон
вчера в 22:10
В Питер приезжают за разгромом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:05
Уж больно молодой состав у Шварца, чтоб на равных бороться с игроками Зенита. Исход, закономерность этого противостояния и рассчитывать на какой-то другой исход это переоценка своих возможностей, которых на данный момент времени у Динамо просто нет. Правда это есть очень качественный молодёжный состав с которым со временем можно будет рассчитывать на положительный исход таких встреч. Но над этим нужно трудиться и повышать качество и мастерство молодёжи которая сейчас уже показывает как зрелые игроки, но это происходит на коротком отрезке времени и с более равными соперниками . А Зенит это совершенно другого уровня и качества команда, которая доказывает своё превосходство уже не первый год и становится чемпионом России. Ну а у Динамо ещё всё впереди и для этого нужно время , необходимо набраться опыта и это очень важно играя с таким клубом как Зенит !!! Пожелаем Удачи в дальнейшем и больших Успехов Динамо !!! Всем Добра !!!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:04
Слишком атакующий состав выбрал Шварц за что и поплатился. Нельзя так рискованно играть с Зенитом. Нужно было ставить автобус тогда бы столько много не пропустили.
Capral
Capral
вчера в 21:58
И снова, виноваты все, только не он. Незря, всё-таки, его попёрли из Германии.....
протон
протон
вчера в 21:51
Без вопросов, с победой. Но тут все закономерно, стоит посмотреть составы и сравнить уровень игроков. Клаудиньо, Барриос, Вендел, Азмун конечно топ для РПЛ. У того же Динамо, где была "будущая звезда" Захарян? Мы пришли к полной гегемонии Зенита и стоит это признать. Остаётся надеяться что Зенит начнет хоть что то показывать на мировом уровне, так что будем посмотреть на Зенит с Юве на выезде)
протон
протон
вчера в 21:50
Бегло прочитал ветку. Отрадно, что большинство болел Динамо не зашквариваются. Достойно принимают поражение. Оскорбления, в основном, от кб глоров, которым, как обычно, нечего сказать по существу.
Динамо хорошо играло, но класс игроков ниже, как у Зенита против Челси.
Спасибо Вам за бой Динамо! Вот это был честный матч... Но когда-то и проспавший пол сезона зенит должен был заиграть...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 21:46
Ещё много что надо, чтобы обыгрывать "Зенит" и бороться за первое место в РПЛ.
Cat01
Cat01
вчера в 21:46
Хороший совет
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