Черчесов: «Дзюба больше доволен победой „Зенита“, чем рекордом по голам»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с рекордом по голам в чемпионатах России.
Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что тоже приложил руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.
Думаю, Артём доволен больше тем, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв. Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним.
Тебе уж вроде как-то не по годам это
Тебе уж вроде как-то не по годам это
с чем и Поздравляю!!!
с чем и Поздравляю!!!
Если бы Керж не укатил в Севилью,то,скорее всего,до сих пор был бы лучшим бомбардиром.
Отличный игрок для нашего чемпионата и статистика это доказывает. Но, как человек,емеля. А ведь уже 33 годика.
но для меня Веретенников навсегда останется легендой!
Если бы Керж не укатил в Севилью,то,скорее всего,до сих пор был бы лучшим бомбардиром.
Отличный игрок для нашего чемпионата и статистика это доказывает. Но, как человек,емеля. А ведь уже 33 годика.
но для меня Веретенников навсегда останется легендой!