Черчесов: «Дзюба больше доволен победой „Зенита“, чем рекордом по голам»

Бывший главный тренер сборной России поздравил нападающего «Зенита» с рекордом по голам в чемпионатах России.

Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что тоже приложил руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.

Думаю, Артём доволен больше тем, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв. Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним.