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Черчесов: «Дзюба больше доволен победой „Зенита“, чем рекордом по голам»

вчера, 22:00
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)4 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы с рекордом по голам в чемпионатах России.

Дзюба к этому шёл, он хотел этого. Максимум давал в каждой игре. И в «Спартаке», и в сборной — отдавался. Рад, что тоже приложил руку к 144 голам, поэтому радостно вдвойне от этого рекорда.

Думаю, Артём доволен больше тем, что команда выиграла. «Зенит» сделал отрыв. Пусть Дзюба теперь и дальше штампует голы. Раньше был охотником, теперь охотятся за ним.

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Все комментарии
5tmtyz7fkajx
5tmtyz7fkajx
сегодня в 05:51
Рад, что тоже приложил руку

Тебе уж вроде как-то не по годам это
ДСА
ДСА
сегодня в 05:04
Теперь можно расслабиться и пойти по пути Кокорина.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:22
Матч сложился для фк " ЗЕНИТ " - прекрасно
с чем и Поздравляю!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:22
Стасик, вы путаете, это Азмун отдавался (в раздевалке "Зенита"), а Дзюба брал.
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:05
Олег ни разу не нап и времени ему понадобилось меньше!Вы правы!
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:04
Вылезло чудо((
протон
протон
вчера в 22:02
Теперь ждем .Боярского
Если бы Керж не укатил в Севилью,то,скорее всего,до сих пор был бы лучшим бомбардиром.
Отличный игрок для нашего чемпионата и статистика это доказывает. Но, как человек,емеля. А ведь уже 33 годика.
но для меня Веретенников навсегда останется легендой!
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