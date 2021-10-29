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Семак подтвердил, что Кузяев и Дуглас Сантос не сыграют против «Ювентуса»

вчера, 23:01
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит02.11.2021 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных футболистов питерского клуба.

У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что всё обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче. Дуглас и Кузяев пропустят игру с «Ювентусом». Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 20:00
так и так у Ювентуса нет шансов
3j2zc3mbh2dp
3j2zc3mbh2dp
сегодня в 06:54
Это весьма любопытно
zwa926ku9us6
zwa926ku9us6
сегодня в 06:52
И с ними бы влетели
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 06:11
Скорейшего возвращения на поле.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 23:22
Травмированным здоровья!!!
Травмы это часть футбола, но это всегда шанс заиграть запасным! Удачи Зениту в Турине!!!
beefs
beefs
вчера в 23:14
имея два состава нечего переживать...
протон
протон
вчера в 23:11
В прошлом туре прекрасно справились без них, здоровья всем!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:10
Скорейшего выздоровления.
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