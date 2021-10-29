Семак подтвердил, что Кузяев и Дуглас Сантос не сыграют против «Ювентуса»

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии травмированных футболистов питерского клуба.

У Кругового вчера была температура. Он сдал отрицательный тест ПЦР, надеемся, что всё обойдется. Малком должен восстановиться вот-вот, завтра ему предстоит обследование. Если динамика будет хорошей, он сможет сыграть в ближайшем матче. Дуглас и Кузяев пропустят игру с «Ювентусом». Оздоев в ближайшее время начнет тренироваться с командой, но ему еще потребуется время, чтобы набрать оптимальные кондиции.