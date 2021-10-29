Деспотович не поможет «Рубину» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Рубина» рассказал, что нападающий пропустит матч 13-го тура РПЛ с ЦСКА , который состоится 30 октября на «Ак Барс Арене».

Готовимся в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника. Понятно, что когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но с другой стороны это наша работа, мы обязаны в любом состоянии, в хорошем настроении подойти к игре.

Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже.