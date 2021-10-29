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Деспотович не поможет «Рубину» в матче с ЦСКА

вчера, 11:22
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, что нападающий Джордже Деспотович пропустит матч 13-го тура РПЛ с ЦСКА, который состоится 30 октября на «Ак Барс Арене».

Готовимся в штатном режиме. Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника. Понятно, что когда ты не побеждаешь, у тебя эмоциональный фон не самый лучший, но с другой стороны это наша работа, мы обязаны в любом состоянии, в хорошем настроении подойти к игре.

Деспотович пока не готовится к ближайшим играм. Сроки его восстановления будут понятны позже.

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Все комментарии
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 15:49
"Понятно, что для нас сейчас каждая игра является очень важной, ответственной, независимо от соперника."
Почему же последние игры,судя по их результату, после завершения оказываются и не таким уж важными?А,Левонид?
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:40
Это не есть хорошо для Рубина
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:01
Шансы на мирный исход возрастают
112910415
112910415
вчера в 12:22
тогда забивать некому ...
остаётся мечтать о нулевой ничьей
ОПС
ОПС
вчера в 11:51
Ну и не надо
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:49
Да 👍, А я тем более всегда с телефона ☎️ ☝😉
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 11:48
Скорейшего восстановления.
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:43
Я когда с телефона захожу на сайт, на всех подряд "жалуюсь" сам того не желая))
Ironigor
Ironigor ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:42
Дружище, извиняюсь, случайно нажал на жалобу.
shlomo
shlomo
вчера в 11:41
Ели Деспотовича нет в составе, то и голов нет.... печально но факт...
Cat01
Cat01
вчера в 11:40
Рубину будет трудно!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:24
Потеря для рубина, армейцы должны воспользоваться)
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