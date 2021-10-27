Семак рассказал о травмах Малкома, Кузяева и Дугласа Сантоса

Главный тренер «Зенита» рассказал о ходе восстановления после травм нападающего Малкома, полузащитника и защитника .

Малком пока не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он всё же сможет принять участие в игре против «Динамо». Но это пока под вопросом.

Что касается Дугласа Сантоса — у него небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев, который получил повреждение в игре с «Ювентусом». С «Динамо» он нам помочь тоже не сможет.

Насколько серьезная травма у Дугласа Сантоса? У него небольшое повреждение. Если говорить о сроках возвращения, то всё будет зависеть от динамики восстановления и его ощущений. Возможно, речь идет о двух, а возможно, о трех играх. Пока надеемся на лучшее и будем отталкиваться от его состояния и прогресса в реабилитации.