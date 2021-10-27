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Семак рассказал о травмах Малкома, Кузяева и Дугласа Сантоса

вчера, 15:31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления после травм нападающего Малкома, полузащитника Далера Кузяева и защитника Дугласа Сантоса.

Малком пока не тренируется в общей группе, но мы надеемся, что он всё же сможет принять участие в игре против «Динамо». Но это пока под вопросом.

Что касается Дугласа Сантоса — у него небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев, который получил повреждение в игре с «Ювентусом». С «Динамо» он нам помочь тоже не сможет.

Насколько серьезная травма у Дугласа Сантоса? У него небольшое повреждение. Если говорить о сроках возвращения, то всё будет зависеть от динамики восстановления и его ощущений. Возможно, речь идет о двух, а возможно, о трех играх. Пока надеемся на лучшее и будем отталкиваться от его состояния и прогресса в реабилитации.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 23:08
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 16:45
    Болельщикам питерской команды не стоит сильно переживать из-за возможного отсутствия в составе Сантоса и Кузяева, равно как и Семаку ломать голову над тем, кем их заменить. В распоряжении Сергея Богдановича достаточно высоко классных по меркам РПЛ игроков, плюс длинная скамейка из молодых, жаждущих проявить себя в матче с ближайшим конкурентом, что они доказали в прошлом туре, крупно победив принципиальнейшего соперника. Потери у Динамо Лесового и Лаксальта, а так же возможно отсутствие ещё одного защитника Варелы гораздо весомее, чем у чемпиона, но и у москвичей нет особого дефицита в игроках на этих позициях. Но в любом случае всем травмированным скорейшего выздоровления.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 16:19
    Здоровья парням!
    beefs
    beefs
    вчера в 16:13
    Жаль, скорейшего выздоровления ребятам....
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:10
    Впереди трудные игры травмы как-то некстати...
    drug01
    drug01
    вчера в 15:46
    Кто же будет играть
    Cat01
    Cat01
    вчера в 15:45
    Очень большие потери
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 15:41
    Потери безусловно очень серьезные.
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