Малком, Оздоев и Дуглас Сантос не сыграют против «Ювентуса»

«Зенит» начинает готовиться к матчу 13-го тура РПЛ с «Динамо».
Защитник Дуглас Сантос пропустит встречу с «Динамо» (из-за травмы) и не полетит в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Что касается Малкома, то тренеры «Зенита» следят за динамикой восстановления игрока и рассчитывают на хавбека в Турине. В ближайшие дни бразилец будет тренироваться с ограничениями.
Не примет участия в матчах с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» полузащитник Магомед Оздоев.
Выход в весеннюю часть ЛЕ - 98,75%
Оставшиеся игры в группе обязательная формальность, с условием победы над Мальмё....
Игрокам - быстрейшего восстановления...
Правильная расстановка приоритетов - половина успеха...
Выход в весеннюю часть ЛЕ - 98,75%
Оставшиеся игры в группе обязательная формальность, с условием победы над Мальмё....
Игрокам - быстрейшего восстановления...
Правильная расстановка приоритетов - половина успеха...
С Динамо сладят и без Сантоса с Малкомом. С Ювентусом будет тяжелей, это не спартак.
С Динамо сладят и без Сантоса с Малкомом. С Ювентусом будет тяжелей, это не спартак.