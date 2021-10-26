Малком, Оздоев и Дуглас Сантос не сыграют против «Ювентуса»

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вчера, 12:20

«Зенит» начинает готовиться к матчу 13-го тура РПЛ с «Динамо».

Защитник пропустит встречу с «Динамо» (из-за травмы) и не полетит в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Что касается Малкома, то тренеры «Зенита» следят за динамикой восстановления игрока и рассчитывают на хавбека в Турине. В ближайшие дни бразилец будет тренироваться с ограничениями.

Не примет участия в матчах с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» полузащитник .