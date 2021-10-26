ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниЛига чемпионов 2021/2022

Малком, Оздоев и Дуглас Сантос не сыграют против «Ювентуса»

вчера, 12:20

«Зенит» начинает готовиться к матчу 13-го тура РПЛ с «Динамо».

Защитник Дуглас Сантос пропустит встречу с «Динамо» (из-за травмы) и не полетит в Турин на матч Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Что касается Малкома, то тренеры «Зенита» следят за динамикой восстановления игрока и рассчитывают на хавбека в Турине. В ближайшие дни бразилец будет тренироваться с ограничениями.

Не примет участия в матчах с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» полузащитник Магомед Оздоев.

Все новости
Дуглас Сантос не сыграет с «Динамо» и «Ювентусом» из-за повреждения
Вчера, 21:40 Комментарии9
Шварц объяснил замену Шиманьски после первого тайма матча с «Оренбургом»
Вчера, 18:39 Комментарии9
Смолов пропустит матч с «Сочи» из-за мышечного повреждения
25 октября Комментарии8
Дивеев продолжает восстанавливаться после травмы
25 октября Комментарии16
Цорн: «Травмированных реально много»
25 октября Комментарии6
Агент Бруно Фукса рассказал, сможет ли игрок выйти на поле до конца года
24 октября Комментарии11
Сортировать
Все комментарии
minai
minai
вчера в 21:38
Ну всё. Без Оздоева Зениту кирдык.
Lucky luciano
Lucky luciano
вчера в 18:52
ну все Ювентусу нужно бояться
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:44
Выход в плейофф ЛЧ - 0,567%....
Выход в весеннюю часть ЛЕ - 98,75%
Оставшиеся игры в группе обязательная формальность, с условием победы над Мальмё....
Игрокам - быстрейшего восстановления...
Правильная расстановка приоритетов - половина успеха...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:00
Малком бы пригодился.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:49
Хоть с Оздоем с корешами,хоть без них,но в Турине будет порево.
mihey1971
mihey1971
вчера в 13:35
Ну тут мы им и вдуем
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
вчера в 13:22
Травмированным - здоровья, здоровым - побед.
С Динамо сладят и без Сантоса с Малкомом. С Ювентусом будет тяжелей, это не спартак.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:24
Соскакивают по частям !!!)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100