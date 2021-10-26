Дуглас Сантос не сыграет с «Динамо» и «Ювентусом» из-за повреждения

1635273637

вчера, 21:40

Защитник «Зенита» пропустит матч 13-го тура РПЛ и не полетит в Турин на ответную игру с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Напомним, что бразилец получил повреждение в матче со «Спартаком» (7:1). Скорее всего, Сантос восстановится лишь после паузы на матчи сборных.

У Малкома серьёзного повреждения не выявлено, он будет тренироваться с ограничениями. Тренерский штаб «Зенита» следит за динамикой его восстановления и рассчитывает на футболиста в поединке в Турине.

Точно не сыграет в матчах с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» Магомед Оздоев.