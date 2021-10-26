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Дуглас Сантос не сыграет с «Динамо» и «Ювентусом» из-за повреждения

вчера, 21:40

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос пропустит матч 13-го тура РПЛ и не полетит в Турин на ответную игру с «Ювентусом» в Лиге чемпионов.

Напомним, что бразилец получил повреждение в матче со «Спартаком» (7:1). Скорее всего, Сантос восстановится лишь после паузы на матчи сборных.

У Малкома серьёзного повреждения не выявлено, он будет тренироваться с ограничениями. Тренерский штаб «Зенита» следит за динамикой его восстановления и рассчитывает на футболиста в поединке в Турине.

Точно не сыграет в матчах с «Динамо», «Ювентусом» и «Уралом» Магомед Оздоев.

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Все комментарии
Artemon9
Artemon9 ответ pox 57 (раскрыть)
сегодня в 12:18
Макароники? А что это? Маленькие макароны?
Или ты имел в виду макароННики?
pox 57
pox 57 ответ Artemon9 (раскрыть)
сегодня в 07:10
чмок чмок сделают макароники!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:36
Серьезная потеря для Зенита.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 05:02
Скорейшего выздоровления.
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:10
На главный матч тура между двумя первыми командами чемпионата в составах обоих клубов есть кадровые потери, и если после получения травмы Лаксальтом в Динамо уже давно обкатали Скопинцева, то у питерцев на той же позиции вместо получившего травму Сантоса будет играть Круговой. Что касается Лесового, то на его позиции скорее всего Шварц снова выпустит Захаряна, а у чемпиона, если Малкому дадут ещё возможность подлечиться к матчу в ЛЧ, есть несколько вариантов и Сутормин, и Ерохин, и бразилец Вендел. В общем все эти потери не критичны для тренерских штабов обоих клубов.
протон
протон
вчера в 22:34
Круговой, твой выход! Дождался-таки!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:23
Потеря конечно
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:11
Скорейшего выздоровления, но я думаю и он не поможет в Турине.
Artemon9
Artemon9
вчера в 21:42
Можно ещё пятерых оставить дома. Всё равно зениту ничего не светит в Турине
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