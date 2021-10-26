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Шварц объяснил замену Шиманьски после первого тайма матча с «Оренбургом»

вчера, 18:39
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 3Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц объяснил, почему заменил полузащитника Себастьяна Шиманьски после первого тайма матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:0).

Себастьян считается для нас важным игроком, который славится своим боевым характером. Его замена была связана с тем, что он получил небольшой удар, он почувствовал дискомфорт, поэтому мы решили не рисковать его здоровьем перед игрой с «Зенитом».

Игра изначально ожидалась сложной. Рады, что идём дальше в Кубке России. Мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Концентрировались только на сегодняшней победе. Однако мы понимаем, что впереди нас ждёт один из самых серьёзных соперников.

Денис Макаров провёл не так много тренировок после той микротравмы, которая у него была, поэтому мы решили не рисковать. В преддверии матча в пятницу нам важно, что он снова в строю.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:26
Радует, что молодёжь в хорошей форме, у Тюкавина в четвёртой игре голы, ну и у Захаряна голевая.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:18
Для футбольного клуба Динамо игра в следующем туре может стать определяющей степень его притязаний на этот сезон. Всякий раз, когда чемпион оступался и терял очки, москвичи ни разу не воспользовались предоставившейся возможностью настигнуть лидера. В пятницу команды в очном поединку будут выяснять способны ли динамовцы, которых так расхваливают в последнее время в наших футбольных кругах, потеснить лидера или же питерцы укажут "выскочкам" их законное место. А для этого Шварцу необходимо выставить свой оптимальный боевой состав, в том числе и Шиманьски, через которого в основном идёт развитие всех атак москвичей. И рисковать здоровьем Себастьяна на промерзшем искусственном газоне, при наличии на поле Захаряна не было смысла.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:30
Ключевых игроков надо беречь!
drug01
drug01
вчера в 19:23
Впереди важная игра
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:22
Здоровье превыше всего
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:02
Тренер адекватно оценивает ситуацию.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:00
Динамовцев с победой, а нам нужно усиливать игру
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:56
Динамиков с победой и удачи в следующем туре.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:43
Всему есть причина...
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