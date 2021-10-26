Шварц объяснил замену Шиманьски после первого тайма матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» объяснил, почему заменил полузащитника после первого тайма матча группового этапа Кубка России с «Оренбургом» (3:0).

Себастьян считается для нас важным игроком, который славится своим боевым характером. Его замена была связана с тем, что он получил небольшой удар, он почувствовал дискомфорт, поэтому мы решили не рисковать его здоровьем перед игрой с «Зенитом».

Игра изначально ожидалась сложной. Рады, что идём дальше в Кубке России. Мы не думали об игре, которая состоится в пятницу. Концентрировались только на сегодняшней победе. Однако мы понимаем, что впереди нас ждёт один из самых серьёзных соперников.

Денис Макаров провёл не так много тренировок после той микротравмы, которая у него была, поэтому мы решили не рисковать. В преддверии матча в пятницу нам важно, что он снова в строю.