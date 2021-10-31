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Винисиус: «Модрич всегда говорит мне, чтобы я просто бежал вперёд»

вчера, 08:41

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор доволен своей игрой в этом сезоне.

Дела идут хорошо. Рад, что смог помочь команде.

Модрич всегда говорит мне, чтобы я просто бежал вперёд. Я знаю, что мяч придёт. Я доволен тем, что делаю с начала сезона. Я хочу продолжать так до конца.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:02
Не раскрывай своих козырей.
Legend 6
Legend 6
вчера в 11:47
У Черчесова похожая тактика была : " Просто выбей мяч на Дзюбу!"
FERIS
FERIS
вчера в 11:33
Пусть продолжает в том же духе!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:31
Так держать Вини!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:23
Модрич был бы отличным тренером для Барсы даже без тренерского опыта.
Вин не говорит,что тренер так говорит а именно Модрич учить его.
shur
shur
вчера в 10:24
...гораздо опытнее становится бразилец , конечно Модрич прав, крайнему нападающему всегда надо делать рывки по бровке, и если раньше в нём бурлила
кровь и он несся сломя голову, то теперь гораздо полезнее действует для команды,
эх ему бы Мбаппе в компанию, чумавая атака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:44
Молодец парень, надо дальше раскручивать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:36
Удачи тебе и пусть все получается
beefs
beefs
вчера в 08:42
очень хорошо когда есть понимание партнера...
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