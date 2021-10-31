Винисиус: «Модрич всегда говорит мне, чтобы я просто бежал вперёд»

Форвард «Реала» Винисиус Жуниор доволен своей игрой в этом сезоне.
Дела идут хорошо. Рад, что смог помочь команде.
Модрич всегда говорит мне, чтобы я просто бежал вперёд. Я знаю, что мяч придёт. Я доволен тем, что делаю с начала сезона. Я хочу продолжать так до конца.
Вин не говорит,что тренер так говорит а именно Модрич учить его.
Вин не говорит,что тренер так говорит а именно Модрич учить его.
кровь и он несся сломя голову, то теперь гораздо полезнее действует для команды,
эх ему бы Мбаппе в компанию, чумавая атака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
кровь и он несся сломя голову, то теперь гораздо полезнее действует для команды,
эх ему бы Мбаппе в компанию, чумавая атака!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!