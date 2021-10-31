Винисиус: «Модрич всегда говорит мне, чтобы я просто бежал вперёд»

Форвард «Реала» доволен своей игрой в этом сезоне.

Дела идут хорошо. Рад, что смог помочь команде.

Модрич всегда говорит мне, чтобы я просто бежал вперёд. Я знаю, что мяч придёт. Я доволен тем, что делаю с начала сезона. Я хочу продолжать так до конца.