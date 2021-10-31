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«Реал» не подписал Давида Сильву в 2010-м из-за разгульной жизни игрока

вчера, 13:34

Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва в 2010 году мог перейти в «Реал».

Тогда Сильва выступал за «Валенсию», а его игра впечатлила президента «сливочных» Флорентино Переса. Функционер захотел подписать полузащитника. Но после того, как «Реал» изучил характер футболиста, в клубе решили, что он не вёл себя должным образом, чтобы быть звездой мадридской команды. «Сливочные» отказались от подписания Сильвы из-за того, что он часто выпивал и устраивал вечеринки.

В том же году Давид перешёл в «Манчестер Сити», где провёл 10 лет своей карьеры, став легендой клуба. Сильва сыграл 434 матча в составе «горожан», записав на свой счёт 76 голов и 139 результативных передач.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:37
А что, остальные были ангелами?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:11
Мастерство не пропьёшь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:44
Он и сейчас любит гульнуть!
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