«Бавария» нацелилась на Торгана Азара

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вчера, 21:49

Мюнхенская «Бавария» хочет приобрести вингера дортмундской «Боруссии» . Игрок демонстрирует сильную игру в составе «шмелей». В этом сезоне ему уже удалось забить три гола.

Рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро. По слухам, дортмундцы будут готовы отпустить Азара за 40 млн евро.