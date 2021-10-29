«Бавария» нацелилась на Торгана Азара

Мюнхенская «Бавария» хочет приобрести вингера дортмундской «Боруссии» Торгана Азара. Игрок демонстрирует сильную игру в составе «шмелей». В этом сезоне ему уже удалось забить три гола.
Рыночная стоимость игрока составляет 30 млн евро. По слухам, дортмундцы будут готовы отпустить Азара за 40 млн евро.
Ранее на вингера претендовал клуб из АПЛ.
«Дортмунд» изо всех сил пытался сломать упорную защиту команды Второй Бундеслиги, но Азар присоединился к матчу на 71-й минуте, и игрок сборной Бельгии воспользовался пасом Джулиана Брандта несколько мгновений спустя.
Затем Азар положил конец любой надежде на камбэк Ингольштадта девятью минутами позже, завершив еще один точный удар.
Я не удивлюсь, если Бавария купит Азара. Они так делали не раз, а Торган Азар теперь более востребован, чем его брат прямо сейчас. А несколько лет назад ситуация была противоположной. Азар в Челси очень хорошо играл, потом в Реале он угас. Но я не думаю, что то же самое произойдет и с Торганом. Удачи обоим!
«Дортмунд» изо всех сил пытался сломать упорную защиту команды Второй Бундеслиги, но Азар присоединился к матчу на 71-й минуте, и игрок сборной Бельгии воспользовался пасом Джулиана Брандта несколько мгновений спустя.
Затем Азар положил конец любой надежде на камбэк Ингольштадта девятью минутами позже, завершив еще один точный удар.
Я не удивлюсь, если Бавария купит Азара. Они так делали не раз, а Торган Азар теперь более востребован, чем его брат прямо сейчас. А несколько лет назад ситуация была противоположной. Азар в Челси очень хорошо играл, потом в Реале он угас. Но я не думаю, что то же самое произойдет и с Торганом. Удачи обоим!