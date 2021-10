«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави

Пресс-служба «Аль-Садда» отреагировала на слухи о том, что главный тренер катарского клуба Хави может возглавить «Барселону».

In response to what’s circulating recently, the #AlSadd management reaffirms that Xavi has a two-year contract with the club and is fully focused on the team’s upcoming matches, to maintain our lead at the top of the league and to defend the title.#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/dJP4g0xZBx