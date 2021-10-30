Пирло или Гаттузо могут возглавить «Дженоа»

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вчера, 18:42

«Дженоа» может уволить главного тренера клуба .

После 10-го тура клуб из Генуи располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 7 очков. Будущее Баллардини определится по итогам игр против «Венеции» и «Эмполи». Если «Дженоа» не выиграет ни один из этих матчей, 57-летний специалист будет уволен.

В качестве замены Баллардини «Дженоа» рассматривает бывшего тренера «Ювентуса» , экс-наставника «Милана» и «Наполи» и бывшего тренера «Болоньи», «Пармы», «Ливорно» и сборной Италии .