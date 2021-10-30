ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2021/2022

Пирло или Гаттузо могут возглавить «Дженоа»

вчера, 18:42

«Дженоа» может уволить главного тренера клуба Давиде Баллардини.

После 10-го тура клуб из Генуи располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 7 очков. Будущее Баллардини определится по итогам игр против «Венеции» и «Эмполи». Если «Дженоа» не выиграет ни один из этих матчей, 57-летний специалист будет уволен.

В качестве замены Баллардини «Дженоа» рассматривает бывшего тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, экс-наставника «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо и бывшего тренера «Болоньи», «Пармы», «Ливорно» и сборной Италии Роберто Донадони.

Все новости
Слухи«Реал» не подписал Давида Сильву в 2010-м из-за разгульной жизни игрока
Сегодня, 13:34 Комментарии2
Слухи«Тоттенхэм» может уволить Нуну после матчей с «Витессом» и «Эвертоном»
Сегодня, 11:10 Комментарии14
СлухиВиллаш-Боаш может возглавить «Фламенго»
Сегодня, 10:08 Комментарии6
СлухиКонте хочет тренировать команду только с начала сезона
Вчера, 00:05 Комментарии14
Официально«Аль-Садд» выступил с заявлением относительно будущего Хави
29 октября Комментарии10
Слухи«Бавария» нацелилась на Торгана Азара
29 октября Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:50
Да, почему нет?
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:31
а может и нет
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:14
Уж лучше пусть Гаттузо...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:01
Серия В не за горами.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:00
На эту роль больше подходит Гаттузо.
batog
batog
вчера в 18:55
Гаттузо надо звать в Спартак!
Байкал-38.
Байкал-38. ответ David Young (раскрыть)
вчера в 18:53, ред.
Извините не заметил, но если вы про фишка нет, то тогда надо почти все картинки и видео удалять с сайта. Тем более наказание через чур строгое, тем более в последний день основного конкурса. Можно было обойтись ЖК.
David Young
David Young ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 18:50
Здравствуйте. Проблема в том что там была ссылка на другой сайт.
протон
протон
вчера в 18:45
Гаттузо поможет дженоа попасть в серию б.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:44
Пусть лучше Пирло!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100