Пирло или Гаттузо могут возглавить «Дженоа»

«Дженоа» может уволить главного тренера клуба Давиде Баллардини.
После 10-го тура клуб из Генуи располагается на 19-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 7 очков. Будущее Баллардини определится по итогам игр против «Венеции» и «Эмполи». Если «Дженоа» не выиграет ни один из этих матчей, 57-летний специалист будет уволен.
В качестве замены Баллардини «Дженоа» рассматривает бывшего тренера «Ювентуса» Андреа Пирло, экс-наставника «Милана» и «Наполи» Дженнаро Гаттузо и бывшего тренера «Болоньи», «Пармы», «Ливорно» и сборной Италии Роберто Донадони.