Стукалов: «Во второй половине игры мы могли забить ещё»

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов после победы над «Ахматом» (1:0) в 13-м туре РПЛ рассказал о ходе игры:
«Ахмат» использовал несколько схем в этом матче. Как правило, против трех центральных защитников они выходили вчетвером. Мы были к этому готовы.
В принципе, по первому тайму «Ахмат» имел преимущество, но голевых моментов у наших ворот не было.
Во второй половине игры мы могли забить ещё, перейдя на другую схему.
«Ахмат» расположился на 10-м месте с 15 очками, «Уфа» идет на 13-й строчке, имея в активе 13 баллов.