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Стукалов: «Во второй половине игры мы могли забить ещё»

вчера, 17:13
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Наставник «Уфы» Алексей Стукалов после победы над «Ахматом» (1:0) в 13-м туре РПЛ рассказал о ходе игры:

«Ахмат» использовал несколько схем в этом матче. Как правило, против трех центральных защитников они выходили вчетвером. Мы были к этому готовы.

В принципе, по первому тайму «Ахмат» имел преимущество, но голевых моментов у наших ворот не было.

Во второй половине игры мы могли забить ещё, перейдя на другую схему.

«Ахмат» расположился на 10-м месте с 15 очками, «Уфа» идет на 13-й строчке, имея в активе 13 баллов.

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протон
протон
вчера в 17:22
Думаю на днях произойдёт отставка в Тереке
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14
Теперь можно и похвалиться...
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