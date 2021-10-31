Стукалов: «Во второй половине игры мы могли забить ещё»

Наставник «Уфы» после победы над «Ахматом» (1:0) в 13-м туре РПЛ рассказал о ходе игры:

«Ахмат» использовал несколько схем в этом матче. Как правило, против трех центральных защитников они выходили вчетвером. Мы были к этому готовы.

В принципе, по первому тайму «Ахмат» имел преимущество, но голевых моментов у наших ворот не было.

Во второй половине игры мы могли забить ещё, перейдя на другую схему.