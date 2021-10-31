Новосельцев рассказал, против кого сложнее всего защищаться в РПЛ

Защитник тульского «Арсенала» назвал самого сложного соперникова в РПЛ .

Первое моё удивление, когда играл против Халка. Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать». Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление.

Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь. Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.