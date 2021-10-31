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Новосельцев рассказал, против кого сложнее всего защищаться в РПЛ

вчера, 14:27

Защитник тульского «Арсенала» Иван Новосельцев назвал самого сложного соперникова в РПЛ.

Первое моё удивление, когда играл против Халка. Я почувствовал, что он отличается и от других легионеров, играет нестандартно, его трудно было «прочитать». Да, был момент в «Ростове»: я отнял у бразильца мяч, отдал голевую на Азмуна, но в целом Халк производил сильное впечатление.

Удивил только Халк, с остальными плюс-минус нормально играешь. Против Халка надо было действовать максимально сконцентрированным. Не знаешь, что ждать от него.

Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На счету бразильца 148 матчей и 77 голов в составе питерского клуба во всех турнирах. Сейчас Халк играет за «Атлетико Минейро».

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:15
Когда Халку противостоял Новосельцев тот легко его переигрывал, забивая рикошетом от Дзюбы))
протон
протон
вчера в 16:57
О, Джон Сноу Новосельцев всплыл :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:21
Новосельцев защитник такого уровня, что ему не только против Халка трудно оброняться.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:18
Сейчас против всех легко защищаться.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 15:03
Вернуть бы Халка. Он мог бы ещё попылить в РПЛ.
YVG
YVG
вчера в 14:57
За такую смелость Новосельцева и гоняют из клуба в клуб.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:49
Сказал, что думает...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:43
У Халка мощные удары наверно не один раз попадало.
beefs
beefs
вчера в 14:29
классный игрок, только Халка боится, остальные ему пофиг...
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