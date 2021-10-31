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Калиниченко: «Игра „Спартака“ – мучение. Смотреть неинтересно»

вчера, 11:24

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал игру московской команды.

Всё это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты, с огромными комиссиями. И игроков, и тренеров. Третьи приходят не играть и тренировать, а отрабатывать контракты.

Все это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть. Можно сколько угодно долго говорить об индивидуальных ошибках футболистов, об ошибках в селекции, менеджменте. Это все не про футбол.

Я привык к чувству голода по футболу в исполнении «Спартака». Настоящему, интересному футболу. Смотреть «Спартак» неинтересно. В последнее время даже чуть больновато...

Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» – это мучение. Даже когда добываются победы. Победы всегда дают мнимую надежду, что, может, наконец, попрет и начнем всех выносить, как в карреровский сезон, когда все было вопреки. Но потом приходит понимание: нет, опять не в этот раз...

Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это все не про футбол.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:19
У Зенита в структуре работают бывшие игроки....
Семак,Аршавин,Жевнов,Бирюков,Анюков,Давыдов,Зырянов,Симутенков и пр....

Почему Спартак не даст "порулить" Калиниченко и Ко ????
Может Федуну собрать дофедуновский состав Спартака и сказать "Ребята вы чемпионили чаще чем я попадал в призёры - ваш опыт и мои деньги - должны вернуть былую славу. "
cska1948
cska1948 ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 20:47
Я с вашим комментом от 14:43 согласен. Только один вопрос к вам, почему КУЕФА выиграли кони, а КУЕФА и СКУЕФА выиграл Зенит, а не бомжи?
Константин Белых
Константин Белых ответ kaktus903 (раскрыть)
вчера в 19:55
Ну ты же взрослый человек и все прекрасно понимаешь. Жил бы я в Питере я бы тоже не замечал бы подобных выпадов. И я понимаю болел Зенита.Я не за то чтоб уменьшить бюджет Зенита. Я лишь хочу чтобы наша лига была конкурентной. Если бы Лукойл был генспонсором-трансферы были б соответствующие Федун бюджетом Лукойла не рулит. Рулит только своими бабками. 40 миллионов евро ни один клуб РПЛ заплатить не в состоянии. Ощущаешь разницу?
kaktus903
kaktus903 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:48
А чего ты про Лукойл молчишь, озвучить и бюджет спартака
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:27
Скажу так. в нашей супер лиге тупость руководов решает не самую ведущую роль. Правит бал политика. Если в 90-е у Спартака 90% дохода были деньги ЛЧ. То Сейчас у Зенита 18 миллиардов которые передавят все и всех. Плюс крыша в правительстве. И ЦСКА тоже занимающее далеко не ведущее место никто не даст стать чемпионом. Пока Дюков и Газпром у руля. Так что и Спартак и ЦСКА при такой логике ползают уже давно-лет 5-6. И ЦСКА держится на 90% на том что сохраняет ведущих игроков по 10 лет. Что будет когда они уйдут и как конкурировать с бюджетом по сути России(Газпром) никому не ясно. Так что будем надеятся на чучо справедливого распределения госбабла на ВСЕ 18 клубов РПЛ. А иначе ВСЕ клубы в ЕК будут играть на тромбоне. И не важно Зенит Локо ЦСКА или Ахмат. Как то так..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 19:04
А почему.? Двадцать лет назад Федун родил этот Спартак. Родил, чтобы он ползал. Вот он и ползает. У Романцева был другой Спартак - летающий, а этот....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:57
Достаточно точно.Причём,я бы не стал принижать личные качества всех игроков,но слаженных командных действий нет,как правило.Иногда их индивидуальные усилия срабатывают в унисон,и тогда мы видим какое-то маленькое чудо возрождения.Но чаще наоборот-лебедь раком щуку...И тут всё равно не уйдёшь от вопроса о тренерском умении и квалификации.Возможно,это совсем не его клуб,так бывает.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:50
Ну про рожденных ползать-это ты погорячился явно......
d1metras
d1metras
вчера в 16:00
Либо Руя сливают, либо реально не умеют играть...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Zubr1 (раскрыть)
вчера в 16:00
Вчера если смотрели игру, то видно было что Промес и Ларсон никак пас не хотят отдавать Мозесу,он был несколько раз в убойных позициях но невидели специально и Ларсон кажется в команде мутит,он сам перестал играть и другим не даёт
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
вчера в 15:59
да, но потерянный сезон хуже, чем неустойка, нам нужен был хотя бы, хотя бы - второй Шварц, это тот же самый Тедеско, только сбоку, надо было признать ошибку и выгнать Виторию
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ n272nm (раскрыть)
вчера в 15:58
Ну ты за всех не говори, у всех есть такие болелы провокаторы и у вас тоже
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 15:55
Денег пожалели чтоб отпустить его
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
вчера в 15:54
Нашему Спартаку нужен тренер мотиватор каким был Каррера и Тедеско,у них не было футболистов высшего класса и игры такового не было,но видя как тренер бегает,прыгает,кричит на них они бились до конца и что нравилось в этих тренерах никогда футболистов не делали виноватыми а на себя брали вину
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 15:54
после 3-го тура /а это было давно/ сказал - лучше сразу заменить Виторию, чтобы не терять время, ну до них видимо долго доходит, пока как говорится носом в грязь не упадут, что же делать, мы ничем не можем помочь
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 15:49
Объясните как они на предсезонке выносили Рубин,Химки ...и всех с крупным счетом?...и самое главное игра была!
STVA 1
STVA 1 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:27
Это будет продолжатся всегда и в любом клубе! Человеческая сущность такая у многих!
sv_1969
sv_1969 ответ zyxel410 (раскрыть)
вчера в 15:25
По делу сказали! Респект!
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:24
Главное, что федуну с Заремой нравится, а остальным на потеху.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:58
Новый тренд 2021 года - пляски на костях "Спартака". И никто из бывших не скажет: "Верю в команду", заплюют ещё после таких слов. Перевёртыши хреновы - это я к вам, Максим, обращаюсь. Любите плыть по течению - так безопаснее.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:46
Причём, уже 20 лет.
n272nm
n272nm ответ Галя Каблукова (раскрыть)
вчера в 14:43
    1bear
    1bear
    вчера в 14:25
    удручает игра Спартака,но смотреть избиение иногда интересно
    n272nm
    n272nm
    вчера в 14:13, ред.
    Ну, тут как сказать. Для мясных смотреть на нынешний Спартак - мучение, а вот все остальным, очень даже забавно.
    YVG
    YVG ответ Галя Каблукова (раскрыть)
    вчера в 13:53
    Приходят посмотреть на шоу для посмеяться, ведь даже у Бузовой есть поклонники.
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 13:36
    Видимо, Спартак и в правду велик.. Если мусолить его беды , приходят болельщики других команд...
    zyxel410
    zyxel410
    вчера в 13:13, ред.
    Да так и будет, пока все болельщики СМ "не вылезут" из СССР и 90-х. Уже давно пора понять, что по возможностям СМ не лидер чемпионата, нет, все вспоминают времена, когда СМ напару с киевским Динамо были непререкаемыми лидерами.Это первое.
    Второе. Лично в моем понимании, СМ одна из немногих команд нашего чемпионата, которая именно играет в футбол. Да куча ошибок, беда в защите, но играют, а не ставят автобусы. То что произошло вчера - это просто беда, которая может случиться с любым. А теперь представим, если бы с той самой передачи,с которой все началось и которую хают типа "не могли подержать" забили бы гол, сейчас все в оргазме бились бы и кричали бы что вот СМ какой молодец, не стоит в обороне, даже ведя в счете на последних минутах. Игра с Зенитом. Ну вот поиграли они в футбол, получили семь. А теперь на следующий матч возьмут и встанут в защите, насмотревшись на Арсеналы разные, - это вам понравится, а, болельщики Спартака?
    В команде куча проблем, но что за привычка, чуть что так сразу заплевывать? Вот сколько я помню,за последние лет десять, при любых неудачах начинается поливание помоями.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    вчера в 13:10
    Представь себе, что я с юмором воспринял это. Для меня футбол это игра, поэтому я не делаю трагедии из любых событий. Мне не нравятся стоны, сопли и слезы по поводу Спартака. Неужели за 20 лет не привыкли? Пора уже воспринимать это как данность и не принимать близко. Рождённый ползать летать не должен. Спартак ползает и пусть продолжает. Это объективная реальность. Каждому своё
    ABir
    ABir
    вчера в 13:03
    На первом месте должен быть футбол, а за хороший футбол не жалко и денег. А в Спартаке, прав Калиниченко, все перевёрнуто
    Zubr1
    Zubr1
    вчера в 13:01
    Калиниченко Максим сказал хорошо. Но впервую очередь надо срочно менять защиту Спартака.Там играют защитники не премьер лиги,а Фнл или даже 2 лиги.Жикия,Жиго, Рассказов, если у вас есть хоть какая-то совесть, вы должны уйтти из Спартака Вы не достойны там играть.Без обид.
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