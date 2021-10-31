Калиниченко: «Игра „Спартака“ – мучение. Смотреть неинтересно»

Экс-игрок «Спартака» раскритиковал игру московской команды.

Всё это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты, с огромными комиссиями. И игроков, и тренеров. Третьи приходят не играть и тренировать, а отрабатывать контракты.

Все это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть. Можно сколько угодно долго говорить об индивидуальных ошибках футболистов, об ошибках в селекции, менеджменте. Это все не про футбол.

Я привык к чувству голода по футболу в исполнении «Спартака». Настоящему, интересному футболу. Смотреть «Спартак» неинтересно. В последнее время даже чуть больновато...

Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» – это мучение. Даже когда добываются победы. Победы всегда дают мнимую надежду, что, может, наконец, попрет и начнем всех выносить, как в карреровский сезон, когда все было вопреки. Но потом приходит понимание: нет, опять не в этот раз...

Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это все не про футбол.