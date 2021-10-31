Калиниченко: «Игра „Спартака“ – мучение. Смотреть неинтересно»

Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко раскритиковал игру московской команды.
Всё это не про футбол. Давно уже. Один строит стадион, получая обожание, параллельно строя огромный квартал. Другие приводят в клуб на огромные зарплаты, с огромными комиссиями. И игроков, и тренеров. Третьи приходят не играть и тренировать, а отрабатывать контракты.
Все это про деньги. Про большие, огромные деньги. Все давным-давно забыли, как выглядит команда, которая выходит побеждать, а не стараться не проиграть. Можно сколько угодно долго говорить об индивидуальных ошибках футболистов, об ошибках в селекции, менеджменте. Это все не про футбол.
Я привык к чувству голода по футболу в исполнении «Спартака». Настоящему, интересному футболу. Смотреть «Спартак» неинтересно. В последнее время даже чуть больновато...
Футбол в исполнении нынешнего «Спартака» – это мучение. Даже когда добываются победы. Победы всегда дают мнимую надежду, что, может, наконец, попрет и начнем всех выносить, как в карреровский сезон, когда все было вопреки. Но потом приходит понимание: нет, опять не в этот раз...
Глубочайший кризис кадров во всех структурах клуба. Все приходят зарабатывать деньги. Это не плохо. Это все не про футбол.
Плеймейкер нужен под тренера, сейчас любого возьми и мимо будет.
Я бы усадил на скамейку всех кто не может в одно касание пас отдать поперек или вперёд, а за пас назад сразу в дубль. И посмотреть кто нам нужен.
Ларссон хорош когда есть пространство, но пространство делается игрой в одно касание.
Плеймейкер нужен под тренера, сейчас любого возьми и мимо будет.
Я бы усадил на скамейку всех кто не может в одно касание пас отдать поперек или вперёд, а за пас назад сразу в дубль. И посмотреть кто нам нужен.
Ларссон хорош когда есть пространство, но пространство делается игрой в одно касание.
Второе. Лично в моем понимании, СМ одна из немногих команд нашего чемпионата, которая именно играет в футбол. Да куча ошибок, беда в защите, но играют, а не ставят автобусы. То что произошло вчера - это просто беда, которая может случиться с любым. А теперь представим, если бы с той самой передачи,с которой все началось и которую хают типа "не могли подержать" забили бы гол, сейчас все в оргазме бились бы и кричали бы что вот СМ какой молодец, не стоит в обороне, даже ведя в счете на последних минутах. Игра с Зенитом. Ну вот поиграли они в футбол, получили семь. А теперь на следующий матч возьмут и встанут в защите, насмотревшись на Арсеналы разные, - это вам понравится, а, болельщики Спартака?
В команде куча проблем, но что за привычка, чуть что так сразу заплевывать? Вот сколько я помню,за последние лет десять, при любых неудачах начинается поливание помоями.
Второе. Лично в моем понимании, СМ одна из немногих команд нашего чемпионата, которая именно играет в футбол. Да куча ошибок, беда в защите, но играют, а не ставят автобусы. То что произошло вчера - это просто беда, которая может случиться с любым. А теперь представим, если бы с той самой передачи,с которой все началось и которую хают типа "не могли подержать" забили бы гол, сейчас все в оргазме бились бы и кричали бы что вот СМ какой молодец, не стоит в обороне, даже ведя в счете на последних минутах. Игра с Зенитом. Ну вот поиграли они в футбол, получили семь. А теперь на следующий матч возьмут и встанут в защите, насмотревшись на Арсеналы разные, - это вам понравится, а, болельщики Спартака?
В команде куча проблем, но что за привычка, чуть что так сразу заплевывать? Вот сколько я помню,за последние лет десять, при любых неудачах начинается поливание помоями.