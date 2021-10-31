Сафонов: «Мне было важно вернуться в ворота сборной России»

Голкипер «Краснодара» высказался о своём возвращении в основной состав сборной России.

Мне было важно вернуться в ворота сборной России. Играть за сборную своей страны очень приятно, это одна из тех вещей, к которой должен стремиться каждый игрок. Это показатель того, что ты лучший на своей позиции. После Евро-2020 я уже говорил, что игра за сборную – особенные эмоции, которые хочется испытывать снова и снова. Конечно, когда меня снова вызвали в сборную, я хотел занять место в старте, но понимал, что партнеры по сборной – очень сильные вратари. Постарался наилучшим образом проявить себя на тренировках и оставил решение за тренерским штабом. Был очень счастлив, когда выбрали меня, постарался не подвести.