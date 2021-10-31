Первак: «Состав „Спартака“ соответствует второй половине таблицы РПЛ».

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисе, который сейчас происходит в московском клубе.
Какие можно давать советы «Спартаку», когда их никто не слушает? Если бы Леонид Федун дал внятному руководителю возможность самостоятельно поработать, всё сделать… На это надо года два, и ситуация изменилась бы. Просто, думаю, внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля. И футболистов таких, как в «Зените», тоже нет. Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ, где клуб и находится. После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит клубом он ничего интересного для меня как менеджера не показал. Но оценивать его действия не могу, потому что я не там. Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы, как минимум, ни с кем не общался, чтобы разобраться в происходящем в клубе.
Я думаю всё что было сказано Перваком соответствует действительности. Но самое главное что мешает быть успешным в команде Спартак, это и есть всё руководство клуба в котором думаются есть огромные проблемы и длится они не первый год. Постоянные ротации внутри клубной администрации и деректоров , нет точного плана на развитие всего футбольного хозяйства клуба. Постоянная смена тренерского штаба, которая и не даёт собрать тот состав игроков которые бы выполняли задачи, покупаются игроки под тактику и стратегию одного тренера, который не успевает наиграть состав, как тут же бывает уволен и так длится уже несколько сезонов подряд. Да и игроки как Ларссон, Мозес ,Промес и другие, видя что творится внутри клуба, особо уже не верят в какие-то перспективы команды и откровенно перестали играть в тот футбол который они демонстрировали когда только приходили в клуб. Нет в команде единства нет сплочённости , а значит не будет и игры , что мы с вами и видим на протяжении последних игр Спартака . Всё надо решать и исправлять, а создаётся ощущение что это сделать некому или никто это делать не в силах. Нет в команде хорошего менеджера и состава исполнителей , которые могли бы изменить всю эту ситуацию. Только надеяться и ждать что всё таки кто нибудь придёт и поменяет . Будем делать посмотреть. Удачи и Добра Всем !!!
Я думаю всё что было сказано Перваком соответствует действительности. Но самое главное что мешает быть успешным в команде Спартак, это и есть всё руководство клуба в котором думаются есть огромные проблемы и длится они не первый год. Постоянные ротации внутри клубной администрации и деректоров , нет точного плана на развитие всего футбольного хозяйства клуба. Постоянная смена тренерского штаба, которая и не даёт собрать тот состав игроков которые бы выполняли задачи, покупаются игроки под тактику и стратегию одного тренера, который не успевает наиграть состав, как тут же бывает уволен и так длится уже несколько сезонов подряд. Да и игроки как Ларссон, Мозес ,Промес и другие, видя что творится внутри клуба, особо уже не верят в какие-то перспективы команды и откровенно перестали играть в тот футбол который они демонстрировали когда только приходили в клуб. Нет в команде единства нет сплочённости , а значит не будет и игры , что мы с вами и видим на протяжении последних игр Спартака . Всё надо решать и исправлять, а создаётся ощущение что это сделать некому или никто это делать не в силах. Нет в команде хорошего менеджера и состава исполнителей , которые могли бы изменить всю эту ситуацию. Только надеяться и ждать что всё таки кто нибудь придёт и поменяет . Будем делать посмотреть. Удачи и Добра Всем !!!