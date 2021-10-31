Первак: «Состав „Спартака“ соответствует второй половине таблицы РПЛ».

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак высказался о кризисе, который сейчас происходит в московском клубе.

Какие можно давать советы «Спартаку», когда их никто не слушает? Если бы Леонид Федун дал внятному руководителю возможность самостоятельно поработать, всё сделать… На это надо года два, и ситуация изменилась бы. Просто, думаю, внутри команды нет порядка, взаимодействия, слаженного ансамбля. И футболистов таких, как в «Зените», тоже нет. Состав «Спартака» соответствует второй половине таблицы РПЛ , где клуб и находится. После моего ухода, за годы, что Федун единолично руководит клубом он ничего интересного для меня как менеджера не показал. Но оценивать его действия не могу, потому что я не там. Если бы меня пригласили в «Спартак», я бы, как минимум, ни с кем не общался, чтобы разобраться в происходящем в клубе.