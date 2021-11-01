Стали известны условия, которые Конте выдвинул «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» рассматривает Антонио Конте в качестве замены Нуну Эшпириту Санту на должности главного тренера клуба.
Итальянский специалист выдвинул свои условия «шпорам», при которых он будет готов возглавить команду. Конте хочет получить трёхлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон. Самым важным условием со стороны итальянца является активность на трансферном рынке. Конте хочет, чтобы руководство «шпор» гарантировало ему подписание трёх-четырёх футболистов в январе. Стороны продолжают вести переговоры.
PS да вообще надо было мейсона оставлять тренером, ....экс игрок, воспитанник, молодой, с некоторыми пересекался при почеттино.....неплохо подхватил брозды после моуриньо и завершил сезон выше арсенала и в еврокубках............ леви, конечно, иногда глуп....... потерял двух нормалных тренров за два года взял физрука, который упустил все связи в клубе, и не продал кейна за 150, а после нынешнего сезона за него и 100 никто не даст.........
PS да вообще надо было мейсона оставлять тренером, ....экс игрок, воспитанник, молодой, с некоторыми пересекался при почеттино.....неплохо подхватил брозды после моуриньо и завершил сезон выше арсенала и в еврокубках............ леви, конечно, иногда глуп....... потерял двух нормалных тренров за два года взял физрука, который упустил все связи в клубе, и не продал кейна за 150, а после нынешнего сезона за него и 100 никто не даст.........