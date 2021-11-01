ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Стали известны условия, которые Конте выдвинул «Тоттенхэму»

вчера, 09:16

«Тоттенхэм» рассматривает Антонио Конте в качестве замены Нуну Эшпириту Санту на должности главного тренера клуба.

Итальянский специалист выдвинул свои условия «шпорам», при которых он будет готов возглавить команду. Конте хочет получить трёхлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон. Самым важным условием со стороны итальянца является активность на трансферном рынке. Конте хочет, чтобы руководство «шпор» гарантировало ему подписание трёх-четырёх футболистов в январе. Стороны продолжают вести переговоры.

Все новости
СлухиПредставители «Барсы» полетят в Катар на переговоры с «Аль-Саддом» по Хави
Вчера, 19:27 Комментарии16
СлухиСтало известно, сколько Конте будет получать в «Тоттенхэме»
Вчера, 19:15 Комментарии17
СлухиКонте прилетел в Лондон. Скоро он подпишет контракт с «Тоттенхэмом»
Вчера, 18:47 Комментарии28
Букмекеры считают, что Роналду может стать следующим тренером «Ман Юнайтед»
Вчера, 16:58 Комментарии29
СлухиЭмери может возглавить «Ньюкасл»
Вчера, 16:46 Комментарии6
СлухиЧерчесов может возглавить сборную Польши
Вчера, 15:36 Комментарии30
Сортировать
Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 19:15
Небось Нуну Эшпириту теперь захочет Ньюкасл
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 12:59
Типичный цыган, то хочу, то не хочу, то 21 лямов зп у МЮ просит, то теперь 15 лямов и ТТХ
Сантус
Сантус
вчера в 11:39
С Леви договориться не получится.)Если он надурит таки Конте,сразу же начнутся скандалы(он спец по ним)),так что перспектив этого подписания я не наблюдаю..
Zak11
Zak11 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 11:10
Вот с такой логикой мой друг, Тоттенхэму ещё очень долго трофеев не видать. Как и высоких мест в таблице. Да, слипнется у Конте, согласен. Но это твои деньги что-ли? Я всеми руками и ногами за Конте, наконец то увижу капитальное вложение денег в команду и качественного тренера у руля. Нуну, при всё уважении, слабый тренер. Я после назначения к нему как то с недоверием относился. А на данный момент я убедился ещё раз, что он реально слабый. Его уровень это Брайтон или Вулверхэмптон. Не более.
112910415
112910415
вчера в 11:02
не суждено им сговориться
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 10:45
кто много хочет при нынешней игре?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 10:44
что бы Старика в очках провести,нужно быть Особенным.
DXTK
DXTK
вчера в 10:34, ред.
А у него одно место не слипнется от 15 лямов в год? и видимо еще лямов 30 в случаи неустойки, когда через два года захочет уйти...... леви почету и моуру не давал денег на игроков, неужели под итальянца подпишется....... и плюс будь у леви бабки, он бы сразу обратился к конте, а не брал санту как бюджетный вариант.......

PS да вообще надо было мейсона оставлять тренером, ....экс игрок, воспитанник, молодой, с некоторыми пересекался при почеттино.....неплохо подхватил брозды после моуриньо и завершил сезон выше арсенала и в еврокубках............ леви, конечно, иногда глуп....... потерял двух нормалных тренров за два года взял физрука, который упустил все связи в клубе, и не продал кейна за 150, а после нынешнего сезона за него и 100 никто не даст.........
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:31
Однако! Старика Леви не проведёшь 😉
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:26
Конте поймал звезду.
zwymxhv82epq
zwymxhv82epq
вчера в 10:15
Решил Антоха покобениться
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:08
Конте понимает, что шпоры каждый год меняют тренера при этом никак не усиливаются и хотят, чтобы тренер приносил трофеи, потому такие условия.
shlomo
shlomo
вчера в 10:01
Заява конечно не мальчика а мужа....
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:57
Слишком дорого он обойдется Тоттенхэму.
h8you
h8you
вчера в 09:52
зп контекса растет в каждом клубе)))ну а три трансфера это лукаку барелла и де врэй
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:49
Чего-то много он хочет при нынешней игре.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:21
Конте хочет получить трёхлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон и ведро куриных крылышек!)
Comentarios
Comentarios
вчера в 09:18
Ну что же посмотрим
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100