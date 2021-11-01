Стали известны условия, которые Конте выдвинул «Тоттенхэму»

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вчера, 09:16

«Тоттенхэм» рассматривает в качестве замены Нуну Эшпириту Санту на должности главного тренера клуба.

Итальянский специалист выдвинул свои условия «шпорам», при которых он будет готов возглавить команду. Конте хочет получить трёхлетний контракт с зарплатой в 15 млн евро за сезон. Самым важным условием со стороны итальянца является активность на трансферном рынке. Конте хочет, чтобы руководство «шпор» гарантировало ему подписание трёх-четырёх футболистов в январе. Стороны продолжают вести переговоры.