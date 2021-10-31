«Дженоа» ведёт переговоры с Пирло

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вчера, 17:30

Футбольный клуб «Дженоа» хочет видеть у руля команды. «Грифоны», по слухам, уже связались со специалистом и обсудили потенциальное назначение.

«Дженоа» находится на 18-м месте, имея в своём активе только одну победу в десяти матчах. Тренеру дали две игры на исправление ситуации. Если падении команды продолжится, то пригласят Пирло.

Альтернативным вариантом на пост главного тренера «грифоны» рассматривают .

Ранее слухи связывали Пирло с другой итальянской командой.