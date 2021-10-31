ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2021/2022

«Дженоа» ведёт переговоры с Пирло

вчера, 17:30

Футбольный клуб «Дженоа» хочет видеть Андреа Пирло у руля команды. «Грифоны», по слухам, уже связались со специалистом и обсудили потенциальное назначение.

«Дженоа» находится на 18-м месте, имея в своём активе только одну победу в десяти матчах. Тренеру Давиде Баллардини дали две игры на исправление ситуации. Если падении команды продолжится, то пригласят Пирло.

Альтернативным вариантом на пост главного тренера «грифоны» рассматривают Дженнаро Гаттузо.

Ранее слухи связывали Пирло с другой итальянской командой.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 17:42
Наверное правильное решение руководства
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:37
Может и надо было начинать с более простого клуба
ДСА
ДСА
вчера в 17:34
Вполне могут договориться, но результатов ждать особо не стоит.
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