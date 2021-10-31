«Дженоа» ведёт переговоры с Пирло

Футбольный клуб «Дженоа» хочет видеть Андреа Пирло у руля команды. «Грифоны», по слухам, уже связались со специалистом и обсудили потенциальное назначение.
«Дженоа» находится на 18-м месте, имея в своём активе только одну победу в десяти матчах. Тренеру Давиде Баллардини дали две игры на исправление ситуации. Если падении команды продолжится, то пригласят Пирло.
Альтернативным вариантом на пост главного тренера «грифоны» рассматривают Дженнаро Гаттузо.
Ранее слухи связывали Пирло с другой итальянской командой.