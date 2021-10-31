Салах может покинуть «Ливерпуль», если контракт не будет продлён до января

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вчера, 13:58

«Ливерпуль» всё ещё не может договориться о новом контракте с нападающим .

«Красные» хотят согласовать продление соглашения с египтянином до открытия зимнего трансферного окна. Источник утверждает, если новая сделка не будет подписана до 1 января, то Салах, скорее всего, уже не подпишет новый контракт.

Нынешнее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года. Главным камнем преткновения в переговорах является заработная плата игрока.

В нынешнем сезоне Салах провёл 13 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 15 голов и 6 результативных передач.