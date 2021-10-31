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Салах может покинуть «Ливерпуль», если контракт не будет продлён до января

вчера, 13:58

«Ливерпуль» всё ещё не может договориться о новом контракте с нападающим Мохамедом Салахом.

«Красные» хотят согласовать продление соглашения с египтянином до открытия зимнего трансферного окна. Источник утверждает, если новая сделка не будет подписана до 1 января, то Салах, скорее всего, уже не подпишет новый контракт.

Нынешнее соглашение нападающего с «Ливерпулем» действует до лета 2023 года. Главным камнем преткновения в переговорах является заработная плата игрока.

В нынешнем сезоне Салах провёл 13 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 15 голов и 6 результативных передач.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 00:57
через 2 года ему будет 31,хорошая возможность его продать.пока египтянин в форме,возможно начнут поступать серьёзные предложения. На данный момент этот игрок куда продуктивнее Кейна и Мбапе и Неймара. Не будем брать в рассчёт ветеранов Золотых мячей,всё таки их возраст серьёзен.
Интересно,какую сумму предложат за него.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 18:20
Если уйдет, возможно, он уже нигде так не заиграет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 16:12
Мы это уже знаем.
Nazi
Nazi
вчера в 15:48
В ПСЖ его на место лейси :) А хрустяшку в МЛС, или куда угодно..
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:16
Это явный шантаж клуба игроком.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:00
Ливерпульцам нужно постараться...
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