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Дибала обошёл Платини по голам за «Ювентус»

вчера, 10:26
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил два гола в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2).

Таким образом, на счету Дибалы теперь 106 голов в составе «Ювентуса», по этому показателю он обошел Мишеля Платини (104).

«Нет способа лучше, чтобы отпраздновать 124 года истории. Поздравляю, „Ювентус“. Очень горд превзойти легенду Платини», — написал Дибала в инстаграме.

1 ноября 1894 года считается днем основания «Ювентуса».

Матч с «Зенитом» также стал знаковым и для другого игрока «Юве».

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Все комментарии
ballak144
ballak144 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 15:12
Ну постоянные травмы на психику вряд ли хорошо влияют))левая его отличная)дай Бог травмы обойдут, и будет лидером команды
h8you
h8you ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 14:55
там не в психологии дело))у него травма на травме))он набирает форму,потом травма,потом снова набирает форму и тд
ballak144
ballak144 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 14:37
Психологию ему поправить и будет топ игрок
ballak144
ballak144 ответ h8you (раскрыть)
вчера в 14:35
Да ладно, игру не видел, но по нарезкам хорошо сыграл)я бы хотел чтоб он остался в команде)
h8you
h8you
вчера в 13:40
вот только где Платини,а где Дибала)
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:28
Мои поздравления.
протон
протон
вчера в 12:15
Семак боиттся ЛЧ, боится приближения игр в ЛЧ. так как критика будет в адрес наставника, чемпионы только у себя в колхозе не более.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:09
«Ювентус» не преуспевает в итальянском турнире, где марширует в центре таблицы на 16 очков позади лидеров «Наполи» и «Милана». Тем не менее, в Лиге чемпионов он добавляет отличный результат в четырех презентациях и уже находится в 1/16 финалe. Во вторник «Старая Синьора» обыграла «Зенит» со счетом 4:2, Пауло Дибала забил два гола , который превзошел отличный результат в истории футбола.

Аргентинец открыл счет матча, и таким образом, в футболке «Юве» забил 105-й гол, превзойдя рекорд француза Мишеля Платини (104). Он молодец: «Спасибо что вернулся». Он постепенно набирает форму. Удачи, прибавляй, забивай дальше!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 12:03
Побил и молодец
протон
протон
вчера в 11:55, ред.
Зенит неделю назад изображал из себя великий клуб, но стоило встретить в ЛЧ полуразобранный Ювентус - и "величие" куда-то исчезло.
Богданыч стал Семаком, Ракицкий слился, бразильцы разбежались...
Думаю, сам Зенит - это половина проблемы. Клуб с ботам в соцсетях, карманными судьями, с амбициями любой ценой нарисовать вторую звездочку - это все конечно жалкое зрелище.
Просто ещё раз напомню . Траты зенита за три календарных года : Малком ( 40 млн.) , Вендел (20), Азмун, Барриос, Ракицкий ( 40 млн. ) Дуглас ( 13), Ловрен (10) , Клаудиньо (13) . По мелочи всяких Караваевых и Суторминых даже не считаем . Итого : 136 млн. Евро 150 млн долл. и за три года : два 4 места в ЛЧ и выход , видимо , с третьего места в этом году. И то благодаря тому, что Мальмё это не клуб , не то что уровня ЛЧ, даже не уровня ЛЕ. Просто сравните соперников Локо и Спартака. У них в ЛЕ даже таких команд нет. Позвольте , для чего Зенит слил в унитаз 150 Лямов? Чтобы обыгрывать Мальмё ? Или для того чтобы брать кубки РПЛ? Но при таком выступлении в ЕК, грош цена этим чемпионствам. К примеру , Спартак , бравший золото в 90-х, ну для начала играл в трёх 1/2 трёх еврокубков. А ещё выходил из группы с 18 очками и добирался до 1/4 ЛЧ. Поэтому Спартак 90-х помнят до сих пор. А кто через десят лет вспомнит про Семаковский Зенит? Особенно провальными выступления газовиков выглядят в сравнении с клубами уровня Лейпцига, Вилльяреала и Бенфики. Которые, с куда более скромными затратами на трансферы и играют достойно , и выходят в плей-офф , и умудряются продавать топ клубам игроков за многие миллионы .
протон
протон
вчера в 11:54
Какая же всё-таки пропасть между Рпл и Лигой Чемпионов, нет слов((
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:33
Молодец, без вопросов.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:50
Вот и свергли легенду.
112910415
112910415
вчера в 10:46
умеет играть, действительно умеет !
ОПС
ОПС
вчера в 10:43
Куда деваться от этих рекордов.
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 10:42
Он и отпраздновал один из голов, как когда-то Мишель)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:30
Все рекорды когда-то падают...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:28
Вот еще один клубный рекорд.
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