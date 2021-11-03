Дибала обошёл Платини по голам за «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил два гола в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2).
Таким образом, на счету Дибалы теперь 106 голов в составе «Ювентуса», по этому показателю он обошел Мишеля Платини (104).
«Нет способа лучше, чтобы отпраздновать 124 года истории. Поздравляю, „Ювентус“. Очень горд превзойти легенду Платини», — написал Дибала в инстаграме.
1 ноября 1894 года считается днем основания «Ювентуса».
Матч с «Зенитом» также стал знаковым и для другого игрока «Юве».
Аргентинец открыл счет матча, и таким образом, в футболке «Юве» забил 105-й гол, превзойдя рекорд француза Мишеля Платини (104). Он молодец: «Спасибо что вернулся». Он постепенно набирает форму. Удачи, прибавляй, забивай дальше!
Аргентинец открыл счет матча, и таким образом, в футболке «Юве» забил 105-й гол, превзойдя рекорд француза Мишеля Платини (104). Он молодец: «Спасибо что вернулся». Он постепенно набирает форму. Удачи, прибавляй, забивай дальше!