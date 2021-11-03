Дибала обошёл Платини по голам за «Ювентус»

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вчера, 10:26

Нападающий «Ювентуса» забил два гола в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» (4:2).

Таким образом, на счету Дибалы теперь 106 голов в составе «Ювентуса», по этому показателю он обошел Мишеля Платини (104).

«Нет способа лучше, чтобы отпраздновать 124 года истории. Поздравляю, „Ювентус“. Очень горд превзойти легенду Платини», — написал Дибала в инстаграме.

1 ноября 1894 года считается днем основания «Ювентуса».

Матч с «Зенитом» также стал знаковым и для другого игрока «Юве».