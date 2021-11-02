Роналду и здесь выше Месси. Все футболисты с 20+ ассистами в Лиге чемпионов 

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02 ноября 2021, 17:30

Создающие голы.

Наверняка вы сможете назвать первую тройку-пятерку самых результативных игроков в истории Лиги чемпионов, ведь они на виду: Роналду забил 137 голов и является рекордсменом, следом за ним расположился Месси (123), а потом и «все остальные»: Левандовски (78), Бензема (73), Рауль (71) и другие.

А знаете ли вы лучшего ассистента в истории Лиги чемпионов? А ведь во многих голах ассист куда важнее удара, да и общее количество результативных передач у лидеров по этому показателю серьезно уступает числу голов у самых успешных снайперов. Стабильно создавать голы последними передачами, пожалуй, даже сложнее, чем регулярно забивать, оказываясь на острие.

Сегодня на «Соккер.ру» чествуем главных ассистентов в истории самого престижного клубного турнира Старого Света. Сразу оговорюсь, речь идет именно о Лиге чемпионов (точка отсчета — сезон 1992/93), потому что заслуживающей доверия статистики результативных передач по эпохе Кубка чемпионов нет. Приведенные ниже цифры взяты из официальной статистики УЕФА , подтверждение можно найти на сайте организации.

Все футболисты с 20+ ассистов в Лиге чемпионов

20-21 место. Гарет Бэйл (Уэльс) — 20 ассистов

20-21 место. Самуэль Это`О (Камерун) — 20 ассистов

Открывают рейтинг многократные победители Лиги чемпионов и авторы голов в финальных матчах. Гарет Бэйл четырежды выигрывал главный трофей европейского сезона в составе «Реала», в двух финалах (против «Атлетико» в 2014-м и против «Ливерпуля» в 2018-м) на счету валлийца победные голы. Это`О побеждал в ЛЧ с «Барселоной» (дважды) и «Интером», причем за каталонцев забивал в обоих финалах, а первый ассист записал на свой счет в 2005-м, когда на 89-й минуте матча с «Миланом» помог Роналдиньо забить победный мяч (2:1).

19 место. Уэйн Руни (Англия) — 21 ассист

Самым урожайным на результативные передачи для Руни получился сезон 2013/14, когда Уэйн 8 раз ассистировал партнерам в девяти матчах Лиги чемпионов. В гостевом матче против «Байера» (5:0) форвард МЮ отметился «покером» из ассистов.

18 место. Фрэнк Лэмпард (Англия) — 22 ассиста

В одиннадцати сезонах подряд полузащитник «Челси» отдавал результативные передачи в Лиге чемпионов. Личный рекорд — 7 ассистов за один розыгрыш (2008/09).

16-17 место. Дани Алвес (Бразилия) — 23 ассиста

16-17 место. Кака (Бразилия) — 23 ассиста

Дани Алвес — самый титулованный футболист планеты, он трижды побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной». Его соотечественник раздал больше десятка голевых передач за «Реал» в ЛЧ , но свои главные ассисты сделал в футболке «Милана», в том числе помогал партнерам отличиться в двух финалах против «Ливерпуля» в 2005-м и 2007-м.

14-15 место. Марсело (Бразилия) — 24 ассиста

14-15 место. Месут Озил (Германия) — 24 ассиста

Эти футболисты три сезона вместе играли за «Реал», но Месут не дождался больших побед в Лиге чемпионов со «сливочными», а Марсело после отъезда немца в Лондон побеждал в четырех финалах, в двух из которых отмечался результативными передачами: помог Марко Асенсио установить окончательный счет в игре с «Ювентусом» (4:1), а годом позже Гарет Бэйл забил два мяча в ворота «Ливерпуля» с пасов бразильца.

12-13 место. Франк Рибери (Франция) — 25 ассистов

12-13 место. Томас Мюллер (Германия) — 25 ассистов

А теперь два футболиста, чьи судьбы тесно связаны с «Баварией». У Томаса Мюллера и в нынешнем сезоне есть результативные передачи за мюнхенцев, уже сегодня он может оставить Рибери позади, если отметится ассистом во встрече с «Бенфикой». Зато у Франка есть голевой пас в финале Лиги чемпионов 2012/13 на Марио Манджукича.

9-11 место. Златан Ибрагимович (Швеция) — 26 ассистов

9-11 место. Луис Суарес (Уругвай) — 26 ассистов

9-11 место. Сеск Фабрегас (Испания) — 26 ассистов

У Златана есть ассисты в Лиге чемпионов за шесть разных команд: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и ПСЖ . Луис Суарес своей статистикой в основном обязан «Барсе», а Сеск Фабрегас пасовал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». Кстати, Сеск, как и Златан, несмотря на выдающуюся индивидуальную статистику, в Лиге чемпионов не побеждал.

8 место. Карим Бензема (Франция) — 27 ассистов

Все знают, что Бензема — это форвард не только про голы, Карим умеет на футбольном поле все. У лидера атак «Реала» уже есть голевой пас в нынешнем розыгрыше, и если верить «Трансфермаркту», следующий ассист станет для Бензема 200-м в футбольной карьере.

6-7 место. Неймар (Бразилия) — 29 ассистов

6-7 место. Андрес Иньеста (Испания) — 29 ассистов

Вспоминается крутой гол «Барселоны» в ворота ПСЖ в сезоне 2014/15: Иньеста на дриблинге прошел по центру и вложил конфетку в ногу Неймара, который прикончил надежды будущего клуба на выход в полуфинал. У Андреса есть голевые передачи в трех финалах Лиги чемпионов, Неймар об этом пока только мечтает, зато имеет шанс опередить бывшего партнера по общему числу ассистов уже в ближайшем матче.

5 место. Хави (Испания) — 30 ассистов

Топ-5 открывает профессор Хави, остановившийся на отметке в 30 результативных передач. Все их он отдал в футболке «Барселоны», куда он в ближайшие дни может вернуться уже в новом качестве.

4 место. Райан Гиггз (Уэльс) — 31 ассист

У бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» 250 ассистов на клубном уровне, 31 из них пришелся на матчи Лиги чемпионов. Самое поразительное, что между первой и последней результативной передачей прошло больше 20 лет:

1-й ассист — 15 сентября 1993 года. «Гонвед» — МЮ — 2:3 (пас на Эрика Кантона)

31-й ассист — 27 ноября 2013 года. «Байер» — МЮ — 0:5 (пас на Луиша Нани)

3 место. Анхель Ди Мария (Аргентина) — 34 ассиста

Свою первую результативную передачу в Лиге чемпионов отдал в футболке «Бенфики», но по-настоящему раскрылся в качестве топ-ассистента в «Реале», а сейчас зажигает в ПСЖ : 12 ассистов в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ .

2 место. Лионель Месси (Аргентина) — 36 ассистов

Многие ждали Лео на первом месте в этом рейтинге, но аргентинец и здесь занимает второе место, как и в списке бомбардиров. Безотносительно занимаемой строчки показатель выдающийся. В каждом своем финале Лиги чемпионов Месси или забивал, или помогал забить партнерам. К сожалению, в ближайшем матче ПСЖ на поле его не увидим.

1 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 42 ассиста

Голы — это не все, что умеет Криштиану. У португальца 270 голевых передач за клубы и сборную, а в Лиге чемпионов он рекордсмен. В вашем любимом турнире у Роналду 15 подряд сезонов с ассистами (и 17 в общей сложности). Неплохо для «Замыкалду», не так ли?