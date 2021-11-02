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Роналду и здесь выше Месси. Все футболисты с 20+ ассистами в Лиге чемпионов 

02 ноября 2021, 17:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Ди Мария Анхель
Ди Мария Анхель
Полузащитник
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Создающие голы.

Наверняка вы сможете назвать первую тройку-пятерку самых результативных игроков в истории Лиги чемпионов, ведь они на виду: Роналду забил 137 голов и является рекордсменом, следом за ним расположился Месси (123), а потом и «все остальные»: Левандовски (78), Бензема (73), Рауль (71) и другие.

А знаете ли вы лучшего ассистента в истории Лиги чемпионов? А ведь во многих голах ассист куда важнее удара, да и общее количество результативных передач у лидеров по этому показателю серьезно уступает числу голов у самых успешных снайперов. Стабильно создавать голы последними передачами, пожалуй, даже сложнее, чем регулярно забивать, оказываясь на острие.

Сегодня на «Соккер.ру» чествуем главных ассистентов в истории самого престижного клубного турнира Старого Света. Сразу оговорюсь, речь идет именно о Лиге чемпионов (точка отсчета — сезон 1992/93), потому что заслуживающей доверия статистики результативных передач по эпохе Кубка чемпионов нет. Приведенные ниже цифры взяты из официальной статистики УЕФА, подтверждение можно найти на сайте организации.

Все футболисты с 20+ ассистов в Лиге чемпионов

20-21 место. Гарет Бэйл (Уэльс) — 20 ассистов

20-21 место. Самуэль Это`О (Камерун) — 20 ассистов

Открывают рейтинг многократные победители Лиги чемпионов и авторы голов в финальных матчах. Гарет Бэйл четырежды выигрывал главный трофей европейского сезона в составе «Реала», в двух финалах (против «Атлетико» в 2014-м и против «Ливерпуля» в 2018-м) на счету валлийца победные голы. Это`О побеждал в ЛЧ с «Барселоной» (дважды) и «Интером», причем за каталонцев забивал в обоих финалах, а первый ассист записал на свой счет в 2005-м, когда на 89-й минуте матча с «Миланом» помог Роналдиньо забить победный мяч (2:1).

19 место. Уэйн Руни (Англия) — 21 ассист

Самым урожайным на результативные передачи для Руни получился сезон 2013/14, когда Уэйн 8 раз ассистировал партнерам в девяти матчах Лиги чемпионов. В гостевом матче против «Байера» (5:0) форвард МЮ отметился «покером» из ассистов.

18 место. Фрэнк Лэмпард (Англия) — 22 ассиста

В одиннадцати сезонах подряд полузащитник «Челси» отдавал результативные передачи в Лиге чемпионов. Личный рекорд — 7 ассистов за один розыгрыш (2008/09).

16-17 место. Дани Алвес (Бразилия) — 23 ассиста

16-17 место. Кака (Бразилия) — 23 ассиста

Дани Алвес — самый титулованный футболист планеты, он трижды побеждал в Лиге чемпионов с «Барселоной». Его соотечественник раздал больше десятка голевых передач за «Реал» в ЛЧ, но свои главные ассисты сделал в футболке «Милана», в том числе помогал партнерам отличиться в двух финалах против «Ливерпуля» в 2005-м и 2007-м.

14-15 место. Марсело (Бразилия) — 24 ассиста

14-15 место. Месут Озил (Германия) — 24 ассиста

Эти футболисты три сезона вместе играли за «Реал», но Месут не дождался больших побед в Лиге чемпионов со «сливочными», а Марсело после отъезда немца в Лондон побеждал в четырех финалах, в двух из которых отмечался результативными передачами: помог Марко Асенсио установить окончательный счет в игре с «Ювентусом» (4:1), а годом позже Гарет Бэйл забил два мяча в ворота «Ливерпуля» с пасов бразильца.

12-13 место. Франк Рибери (Франция) — 25 ассистов

12-13 место. Томас Мюллер (Германия) — 25 ассистов

А теперь два футболиста, чьи судьбы тесно связаны с «Баварией». У Томаса Мюллера и в нынешнем сезоне есть результативные передачи за мюнхенцев, уже сегодня он может оставить Рибери позади, если отметится ассистом во встрече с «Бенфикой». Зато у Франка есть голевой пас в финале Лиги чемпионов 2012/13 на Марио Манджукича.

9-11 место. Златан Ибрагимович (Швеция) — 26 ассистов

9-11 место. Луис Суарес (Уругвай) — 26 ассистов

9-11 место. Сеск Фабрегас (Испания) — 26 ассистов

У Златана есть ассисты в Лиге чемпионов за шесть разных команд: «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан» и ПСЖ. Луис Суарес своей статистикой в основном обязан «Барсе», а Сеск Фабрегас пасовал за «Арсенал», «Барселону» и «Челси». Кстати, Сеск, как и Златан, несмотря на выдающуюся индивидуальную статистику, в Лиге чемпионов не побеждал.

8 место. Карим Бензема (Франция) — 27 ассистов

Все знают, что Бензема — это форвард не только про голы, Карим умеет на футбольном поле все. У лидера атак «Реала» уже есть голевой пас в нынешнем розыгрыше, и если верить «Трансфермаркту», следующий ассист станет для Бензема 200-м в футбольной карьере.

6-7 место. Неймар (Бразилия) — 29 ассистов

6-7 место. Андрес Иньеста (Испания) — 29 ассистов

Вспоминается крутой гол «Барселоны» в ворота ПСЖ в сезоне 2014/15: Иньеста на дриблинге прошел по центру и вложил конфетку в ногу Неймара, который прикончил надежды будущего клуба на выход в полуфинал. У Андреса есть голевые передачи в трех финалах Лиги чемпионов, Неймар об этом пока только мечтает, зато имеет шанс опередить бывшего партнера по общему числу ассистов уже в ближайшем матче.

5 место. Хави (Испания) — 30 ассистов

Топ-5 открывает профессор Хави, остановившийся на отметке в 30 результативных передач. Все их он отдал в футболке «Барселоны», куда он в ближайшие дни может вернуться уже в новом качестве.

4 место. Райан Гиггз (Уэльс) — 31 ассист

У бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» 250 ассистов на клубном уровне, 31 из них пришелся на матчи Лиги чемпионов. Самое поразительное, что между первой и последней результативной передачей прошло больше 20 лет:

1-й ассист — 15 сентября 1993 года. «Гонвед» — МЮ — 2:3 (пас на Эрика Кантона)

31-й ассист — 27 ноября 2013 года. «Байер» — МЮ — 0:5 (пас на Луиша Нани)

3 место. Анхель Ди Мария (Аргентина) — 34 ассиста

Свою первую результативную передачу в Лиге чемпионов отдал в футболке «Бенфики», но по-настоящему раскрылся в качестве топ-ассистента в «Реале», а сейчас зажигает в ПСЖ: 12 ассистов в двух предыдущих розыгрышах ЛЧ.

2 место. Лионель Месси (Аргентина) — 36 ассистов

Многие ждали Лео на первом месте в этом рейтинге, но аргентинец и здесь занимает второе место, как и в списке бомбардиров. Безотносительно занимаемой строчки показатель выдающийся. В каждом своем финале Лиги чемпионов Месси или забивал, или помогал забить партнерам. К сожалению, в ближайшем матче ПСЖ на поле его не увидим.

1 место. Криштиану Роналду (Португалия) — 42 ассиста

Голы — это не все, что умеет Криштиану. У португальца 270 голевых передач за клубы и сборную, а в Лиге чемпионов он рекордсмен. В вашем любимом турнире у Роналду 15 подряд сезонов с ассистами (и 17 в общей сложности). Неплохо для «Замыкалду», не так ли?

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Все комментарии
FERIS
FERIS
04 ноября в 14:21
Это очередной ответ тем хэйтэрам,которые вопили,что Роналду эгоист и вся команда играет на него.
95-shishani-95
95-shishani-95
04 ноября в 00:17
Интересно было бы посмотреть на каталонцев в тот момент, когда он и узнали об этом.
Alex12357
Alex12357
03 ноября в 08:54
Не надоело пиарить двух этих идиотов?
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Imrebellion (раскрыть)
03 ноября в 00:47
С этой ролью справляется Роналду тоже не хуже , начало карьеры было в полузащите , пасы на любой вкус и любой сложности
volga.kot
volga.kot
02 ноября в 23:24
Роналду - гений!!!
dimagas2
dimagas2
02 ноября в 22:03
    Gulomjon Najimov
    Gulomjon Najimov
    02 ноября в 20:57
    Кто-то очень сильно пук..л после этого... Но если серьезно два монстра совремменного футбола показывают что они достойны друг друга соперники.
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
    02 ноября в 20:47, ред.
    Далеко не один. К слову, насчет пасов на 2 метра
    Elliada
    Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
    02 ноября в 20:07
    1 из 42, остальные 1-2 метра
    Абдурахман Джантемиров 1
    Абдурахман Джантемиров 1
    02 ноября в 20:03
    Ну нужно учитывать что Роналду изначально был правым вингером и его задача была в том чтобы отдавать передачи в штрафную. Месси это изначально форвард, а значит и функционал у него другой, но просто забивать ему стало не интересно и он решил ещё и отдавать. А Роналду с возрастом превратился в голеадора
    Imrebellion
    Imrebellion
    02 ноября в 19:52, ред.
    Кликбейт, конечно, классный. Молодцы, авторы сайта.
    У Роналду 42 ассиста за 180 матчей. У Месси 36 (какая громадная разница!) за 150 игр ~3000 минут меньше. Это говорит, что оба великолепны так как, они еще и забивают больше и чаще всех.
    А вот чисто по ассистам - Ди Мария явный лидер. Оно и понятно, он чистый вингер и не забивает так много.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ RamonCSKA (раскрыть)
    02 ноября в 19:44
    Какие пасы по длине?))) Любой адекватный футбольный зритель отличит пас плеймейкера от паса страйкера в штрафной.
    Можно просто поставить коллекцию голов и ассистов обоих и делать выводы. Правда, на это уйдет 4-5 часов времени и это только на голах.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Elliada (раскрыть)
    02 ноября в 19:34
    Я думаю , что если будут сводить и эту статистику то Месси тоже проиграет по длине паса)
    Большая часть стиля голов барсы это не быстрые контр атаки а позиционный розыгрыш возле штрафной, но для фанов Месси всегда будут какие нибудь если....
    Как для болельщиков спартака , то у зенита бразильцы, то куплены судьи, то Гинер все купил и тд
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
    02 ноября в 19:34
    Ага
    Elliada
    Elliada
    02 ноября в 19:15
    Все голевые Роналду это пасы на 2 метра. Он не Месси, чтобы отдать пас через полполя
    League1
    League1
    02 ноября в 19:15
    Даже как-то не сомневался, что Роналду лучше и в этом показателе. Ну а "золотой мяч" из папье маше конечно же получает... из жалости жалкий гномярка.
    Ikarus74
    Ikarus74
    02 ноября в 18:42
    Было бы удивительно если бы Рон, проведя на три десятка матчей больше в ЛЧ, уступил Месси в этом показателе.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    02 ноября в 18:25
    А кто-то ждал что для Месси будет легче в Лиге 1? Если так, значит еще нужно копать, копать глубже в футболе. Да, Лига 1 не Премьер-лига или Ла Лига, или Бундеслига, но это не значит что если он Месси, то он должен был там очень хорошо выступать сразу - сначала этого сезона. Это совсем не так...Сначала нужно понять, что он очень долго играл в одной команде, Роналду другой. Он(Роналду) воин, а хороший воин выживает везде. Месси другой по натуре. Еще и Почеттино пока не понимает - как, где, куда? В Лиге 1 есть свои сложности, и там хотя фаворит ПСЖ, это не значит, что они, и Месси могут творить что угодно. Еще и травма у него. Так что наконец-то нужно понимать, что даже если это Лига 1 и он Месси, все равно это не гарантирует, что он забьет больше чем в Испании забивал. Не ждите...Все равно желаю чтобы он нашел себя, и забивал важные голы в Лиге чемпионов.
    амурец
    амурец
    02 ноября в 17:44
    Ну автор разбил в пух и прах все слова месяфаньиков, которые кричали что Роналду только замыкало, а Месси мало того забивает но ещё и пасы голевые раздаёт, не то что Роналду, а оказывается Роналду и забивает больше чем Месси и пасы ещё раздает лучше, какой крах для месяфантиков
    Жоожбаев жеенбай
    Жоожбаев жеенбай
    02 ноября в 17:43
    Рон это машина а не человек, он засланный из будущего казачек)))
    Сантус
    Сантус
    02 ноября в 17:42
    Упс...:)
    shlomo
    shlomo
    02 ноября в 17:41, ред.
    Спасибо за статью....ну что, хорошая статистика получилась...ну а теперь "золотой молодежи" нужно доказывать свою состоятельность.... есть на кого равняться и есть какие высоты достигать...так что возможно когда то и Рон будет вторым и Месси третьим.... хочется, чтобы у каждого поколения были такие яркие звезды, которые соревнуясь друг с другом делали результат.... ну а так что сравнивать...два монстра футбола занимают первую и вторую строчку...где-то первым Рон, а где-то Месси...
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