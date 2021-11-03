Кьеза повторил достижение Трезеге за «Ювентус» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза забил победный гол в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).
Хавбек сборной Италии стал первым за 20 лет футболистом, забившим за «Юве» в 4 домашних играх турнира подряд.
В 2001 году это удалось форварду Давиду Трезеге.
«Старая Синьора» вышла на матч, зная, что им нужно всего одно очко, чтобы закрепиться в плей-офф Лиги чемпионов, но они действительно взяли этот матч на пользу.
Пауло Дибала и Кьеза вечером были в отличной форме, что оказалось невозможным для посетителей, и первый заработал свой гол прекрасной сольной работой.
Федерико Кьеза с прошлого сезона впечатляет, и я очень ценю то что он делает на поле. Главное то, что он забивает не только слабым командам. Удачи, забивай больше!
«Старая Синьора» вышла на матч, зная, что им нужно всего одно очко, чтобы закрепиться в плей-офф Лиги чемпионов, но они действительно взяли этот матч на пользу.
Пауло Дибала и Кьеза вечером были в отличной форме, что оказалось невозможным для посетителей, и первый заработал свой гол прекрасной сольной работой.
Федерико Кьеза с прошлого сезона впечатляет, и я очень ценю то что он делает на поле. Главное то, что он забивает не только слабым командам. Удачи, забивай больше!