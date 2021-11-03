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Кьеза повторил достижение Трезеге за «Ювентус» в Лиге чемпионов

вчера, 08:33
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза забил победный гол в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).

Хавбек сборной Италии стал первым за 20 лет футболистом, забившим за «Юве» в 4 домашних играх турнира подряд.

В 2001 году это удалось форварду Давиду Трезеге.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 12:00
И надо заметить, что он еще и крайний полузащитник...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:41
Федерико Кьеза демонстрирует свои сверхспособности и показывает настоящую красоту. Федерико Кьеза полностью запугал оборону Зенита и вывел Ювентус вперед(хотя счет был 2:1) 3:1.

«Старая Синьора» вышла на матч, зная, что им нужно всего одно очко, чтобы закрепиться в плей-офф Лиги чемпионов, но они действительно взяли этот матч на пользу.

Пауло Дибала и Кьеза вечером были в отличной форме, что оказалось невозможным для посетителей, и первый заработал свой гол прекрасной сольной работой.

Федерико Кьеза с прошлого сезона впечатляет, и я очень ценю то что он делает на поле. Главное то, что он забивает не только слабым командам. Удачи, забивай больше!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 11:15
Он молодец!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:33
Вчера было забить не сложно.
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:03
На фоне рекордов Роналду, так себе достижение.
Alex12357
Alex12357
вчера в 08:53
Поздравляю Зенит с выходом в Лигу Европы,Лига Чемпионов -не для Зенита!!!
Cat01
Cat01
вчера в 08:50
Большой успех
ОПС
ОПС
вчера в 08:42
Нам такое не очень.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:40
Мои поздравления.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:35
Хорошие соперники просто попадались.
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