Кьеза повторил достижение Трезеге за «Ювентус» в Лиге чемпионов

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вчера, 08:33

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза забил победный гол в матче Лиги чемпионов с «Зенитом» (4:2).

Хавбек сборной Италии стал первым за 20 лет футболистом, забившим за «Юве» в 4 домашних играх турнира подряд.

В 2001 году это удалось форварду Давиду Трезеге.