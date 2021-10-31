Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах

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вчера, 23:38

Нападающий «Милана» в поединке 11-го тура Серии А против «Ромы» забил свой 400-й гол в национальных первенствах. 150 из них пришлось как раз на итальянскую высшую лигу.

Отмечается, что первый гол во взрослом футболе Ибра забил 30 октября 1999 года за шведский «Мальме».

Ранее нападающему покорилось ещё одно достижение.