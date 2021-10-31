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Ибрагимович забил 400-й гол в национальных чемпионатах

вчера, 23:38
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович в поединке 11-го тура Серии А против «Ромы» забил свой 400-й гол в национальных первенствах. 150 из них пришлось как раз на итальянскую высшую лигу.

Отмечается, что первый гол во взрослом футболе Ибра забил 30 октября 1999 года за шведский «Мальме».

Ранее нападающему покорилось ещё одно достижение.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........ ответ Сантус (раскрыть)
сегодня в 02:47
Может потому, что он забил больше в серии А, чем криш?
Ибра в 40 лет решает исход матчей, а пиарят португальца, что в 36 ещё футбол играет. А есть примеры куда покруче. Тоже забивал во всех чемпионатах, даже успел в МЛС сгонять.
1bear
1bear
сегодня в 00:58
Браво,Златан - ты - герой футбола!!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:44
Классно пробил со штрафного. Ибра красава!
протон
протон
сегодня в 00:08
Как сказал комментатор: первый гол с своей карьере Ибрагимович забил когда ещё 15% игроков нынешней Серии А ещё не родились. Просто глыба мирового футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:02
Да он просто Монстр...
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon
вчера в 23:59
Офигеть. Я только-только закончил начальные классы, а Ибра уже забивал на взрослом уровне. Он вообще что ли не стареет?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:54
Отличный результат для Ибрагимовича.
Сантус
Сантус
вчера в 23:49
,...Ибра может считать себя Богом в 40....но тот же Роналду только за Реал забил 450....подвиг в чём?
pomor45
pomor45
вчера в 23:49
400 против 144 Дзюбы. Такой вот футбол там. У нас такого и быть не может, но восторга выше крыши.
Gahi
Gahi
вчера в 23:42
Молодец, великолепный результат так держать Златан Ибрагимович. Удачи
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