Левандовски проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

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вчера, 23:31

Форвард «Баварии» попал в стартовый состав своей команды на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики».

Таким образом, нападающий проводит юбилейный поединок (100) в этом турнире. Любопытно, что Левандовски стал первым игроком из Польши, достигшим этой отметки.