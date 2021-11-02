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Левандовски проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

вчера, 23:31
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски попал в стартовый состав своей команды на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики».

Таким образом, нападающий проводит юбилейный поединок (100) в этом турнире. Любопытно, что Левандовски стал первым игроком из Польши, достигшим этой отметки.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:18
Нормально так отметил юбилейный матч!
ДСА
ДСА
сегодня в 06:35
Не каждому дано столько сыграть.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:06
Самый титулованный поляк в истории
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 05:50
Вот кому золотой мячвручить!!!
ОПС
ОПС
сегодня в 04:38
Очень солидное достижение.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:32
Так долго поддерживать форму это достижение.
Gahi
Gahi
сегодня в 02:07
Хорошая игра и отличный результат Левандовского в своём 100 матче в Лиги Чемпионов УЕФА, молодец так держать. Удачи
beefs
beefs
сегодня в 02:07
С чем его и поздравляем...
Mourinho22
Mourinho22
сегодня в 01:59
Роналдо,Левандовский 2 супер форварды
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:21
Роберта с юбилеем!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:20
Красавчик Лева, сделал хет трик в своем юбилейном матче. Мог и покер оформить если бы пенальти реализовал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:48
Это результат!!!
Cayman
Cayman ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:44
зато оформил хет-трик)
drug01
drug01
сегодня в 00:06
Хороший результат
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:05
Отличный показатель для поляка...
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:00
Левандовски проводит 100-й матч в Лиге чемпионов УЕФА: на его счету 79 голов(это пока, еще есть время - второй тайм). Это 12-й раз, когда «Бавария» встречается с «Бенфикой», а португальцы по-прежнему без единой победы.
С 14 голами «Бавария» на данный момент является самой результативной командой в Лиге чемпионов. И в этой игре думаю победит «Бавария», хотя знал что «Бенфика» забьет. Левандовски конечно очень хорош, и я очень люблю этого игрока. Думаю он еще много забьет в Лиге чемпионов, главное не количество игр, а то, что он забил 79-й, и возможно забьет 80-й. Подумайте - 79 в 100 играх, очень хорош! Думаю в этом матче он забьет 80-й. Удачи!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50
Левандовски проводит 100-й матч в Лиге чемпионов и не забивает пенальти !!! Ай яй яй !!!)))
протон
протон
вчера в 23:35
Давай Бавария дави Бенфику
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 23:32
Это действительно выдающийся результат.
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