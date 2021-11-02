Левандовски проводит 100-й матч в Лиге чемпионов

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски попал в стартовый состав своей команды на матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики».
Таким образом, нападающий проводит юбилейный поединок (100) в этом турнире. Любопытно, что Левандовски стал первым игроком из Польши, достигшим этой отметки.
С 14 голами «Бавария» на данный момент является самой результативной командой в Лиге чемпионов. И в этой игре думаю победит «Бавария», хотя знал что «Бенфика» забьет. Левандовски конечно очень хорош, и я очень люблю этого игрока. Думаю он еще много забьет в Лиге чемпионов, главное не количество игр, а то, что он забил 79-й, и возможно забьет 80-й. Подумайте - 79 в 100 играх, очень хорош! Думаю в этом матче он забьет 80-й. Удачи!
С 14 голами «Бавария» на данный момент является самой результативной командой в Лиге чемпионов. И в этой игре думаю победит «Бавария», хотя знал что «Бенфика» забьет. Левандовски конечно очень хорош, и я очень люблю этого игрока. Думаю он еще много забьет в Лиге чемпионов, главное не количество игр, а то, что он забил 79-й, и возможно забьет 80-й. Подумайте - 79 в 100 играх, очень хорош! Думаю в этом матче он забьет 80-й. Удачи!