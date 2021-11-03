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Моуриньо: «Конте — хороший тренер»

вчера, 19:58

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо поддержал экс-рулевого «Тоттенхэма» Нуну Эшпириу Санту, который недавно ушел из лондонского клуба.

Что я могу сказать про Конте? Это хороший тренер, но я и Нуну тоже считаю хорошим специалистом. Он отлично проявил себя в «Вулверхэмптоне».

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Все комментарии
Cat01
Cat01
вчера в 21:33
Да хороший человек
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:21
Сейчас будут умничать оба
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:45
Моуриньо: «Конте — хороший тренер».
Многие тренеры могут только позавидовать карьере и успехам которые добился Конте и как игрок Ювентуса и как главный тренер. 18 мая 2011 года Антонио Конте достиг принципиальной договорённости с руководством «Ювентуса» о том, что он возглавит команду в сезоне 2011/12. 31 мая 2011 года Конте был назначен главным тренером «Ювентуса» и в том же году досрочно завоевав титул чемпионов Италии сезона 2011/12, имея 0 в графе поражения . За три года в Юве, Конте стал любимчиком болельщиков Турина .И это было началом большой и успешной карьеры тренера Конте. Конте также успел поработать и в сборной Италии . Потом был Лондонский Челси три сезона, с которым он тоже становился чемпионом Англии и признавался лучшим тренером АПЛ. Потом успешное выступление с Интером ,в 2019 стал серебрянным призером уступив всего одно очко Ювентусу , ну а следующий сезон стал для Интера и Конте Чемпионским !!! Ну а сейчас судьба его опять привела в Англию и связала с Тоттенхэмом .
Теперь будем ждать новых Успехов и достижений Конте с Тоттенхэмом . Пожелаю ему только Удачи !!! Будем делать посмотреть ! Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 20:44
а Жозе очень-очень хороший тренер)
Сантус
Сантус ответ Франц Кафка (раскрыть)
вчера в 20:38
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Сантус (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Дружище, с таким составом падать ниже просто физически не получится))
    Франц Кафка
    Франц Кафка ответ Сантус (раскрыть)
    вчера в 20:07
    Да неее, Интер был не лучше петушков, когда Конте брался за них, просто те хоть как-то утолили его трансферные потребности, а эти что будут делать еще неизвестно
    Сантус
    Сантус
    вчера в 20:00
    Похоже у Конте будет первый кикс с командой.Таких клиентов разобранных он ещё не брал...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 19:59
    Автобусная солидарность)
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