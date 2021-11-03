Моуриньо: «Конте — хороший тренер».

Наставник «Ромы» поддержал экс-рулевого «Тоттенхэма» , который недавно ушел из лондонского клуба.

Что я могу сказать про Конте? Это хороший тренер, но я и Нуну тоже считаю хорошим специалистом. Он отлично проявил себя в «Вулверхэмптоне».