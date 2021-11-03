Моуриньо: «Конте — хороший тренер».

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо поддержал экс-рулевого «Тоттенхэма» Нуну Эшпириу Санту, который недавно ушел из лондонского клуба.
Что я могу сказать про Конте? Это хороший тренер, но я и Нуну тоже считаю хорошим специалистом. Он отлично проявил себя в «Вулверхэмптоне».
Многие тренеры могут только позавидовать карьере и успехам которые добился Конте и как игрок Ювентуса и как главный тренер. 18 мая 2011 года Антонио Конте достиг принципиальной договорённости с руководством «Ювентуса» о том, что он возглавит команду в сезоне 2011/12. 31 мая 2011 года Конте был назначен главным тренером «Ювентуса» и в том же году досрочно завоевав титул чемпионов Италии сезона 2011/12, имея 0 в графе поражения . За три года в Юве, Конте стал любимчиком болельщиков Турина .И это было началом большой и успешной карьеры тренера Конте. Конте также успел поработать и в сборной Италии . Потом был Лондонский Челси три сезона, с которым он тоже становился чемпионом Англии и признавался лучшим тренером АПЛ. Потом успешное выступление с Интером ,в 2019 стал серебрянным призером уступив всего одно очко Ювентусу , ну а следующий сезон стал для Интера и Конте Чемпионским !!! Ну а сейчас судьба его опять привела в Англию и связала с Тоттенхэмом .
Теперь будем ждать новых Успехов и достижений Конте с Тоттенхэмом . Пожелаю ему только Удачи !!! Будем делать посмотреть ! Всем Добра !!!
Многие тренеры могут только позавидовать карьере и успехам которые добился Конте и как игрок Ювентуса и как главный тренер. 18 мая 2011 года Антонио Конте достиг принципиальной договорённости с руководством «Ювентуса» о том, что он возглавит команду в сезоне 2011/12. 31 мая 2011 года Конте был назначен главным тренером «Ювентуса» и в том же году досрочно завоевав титул чемпионов Италии сезона 2011/12, имея 0 в графе поражения . За три года в Юве, Конте стал любимчиком болельщиков Турина .И это было началом большой и успешной карьеры тренера Конте. Конте также успел поработать и в сборной Италии . Потом был Лондонский Челси три сезона, с которым он тоже становился чемпионом Англии и признавался лучшим тренером АПЛ. Потом успешное выступление с Интером ,в 2019 стал серебрянным призером уступив всего одно очко Ювентусу , ну а следующий сезон стал для Интера и Конте Чемпионским !!! Ну а сейчас судьба его опять привела в Англию и связала с Тоттенхэмом .
Теперь будем ждать новых Успехов и достижений Конте с Тоттенхэмом . Пожелаю ему только Удачи !!! Будем делать посмотреть ! Всем Добра !!!