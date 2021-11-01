Месси может пропустить матч с «Лейпцигом»

Форвард ПСЖ Лионель Месси может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».
Причина — аргентинец испытывает мышечный дискомфорт. Сегодня 34-летний игрок не занимался в общей группе парижан, а тренировался по индивидуальной программе.
Поскольку Килиан Мбаппе был отстранен, поскольку он проходит курс лечения от инфекции уха, носа и горла, Месси стартовал впереди вместе с Анхелем Ди Марией и Неймаром, но ПСЖ выглядел беззубым в атаке перед перерывом.
Почеттино решил заменить своего соотечественника Мауро Икарди в качестве меры предосторожности для Месси, поскольку капитан сборной Аргентины в последние несколько дней страдал от мышечной проблемы.
Месси попытался объединиться со своими товарищами по команде в заключительной трети и имел шанс забить штрафным ударом сразу за пределами штрафной Лилля перед перерывом, но он послал мяч мимо ворот.
Может быть в этом случае(в матче с РБ Лейпцигом) даже лучше, что он не будет играть? Пока он не вписывается в команду, а эта игра очень важна. Так что лучше играть с такими игроками, которые лучше знают друг друга на поле, в схемах Почеттино.
Поскольку Килиан Мбаппе был отстранен, поскольку он проходит курс лечения от инфекции уха, носа и горла, Месси стартовал впереди вместе с Анхелем Ди Марией и Неймаром, но ПСЖ выглядел беззубым в атаке перед перерывом.
Почеттино решил заменить своего соотечественника Мауро Икарди в качестве меры предосторожности для Месси, поскольку капитан сборной Аргентины в последние несколько дней страдал от мышечной проблемы.
Месси попытался объединиться со своими товарищами по команде в заключительной трети и имел шанс забить штрафным ударом сразу за пределами штрафной Лилля перед перерывом, но он послал мяч мимо ворот.
Может быть в этом случае(в матче с РБ Лейпцигом) даже лучше, что он не будет играть? Пока он не вписывается в команду, а эта игра очень важна. Так что лучше играть с такими игроками, которые лучше знают друг друга на поле, в схемах Почеттино.