ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниЛига чемпионов 2021/2022

Месси может пропустить матч с «Лейпцигом»

вчера, 20:49
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменЗавтра в 23:00 Не начался

Форвард ПСЖ Лионель Месси может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лейпцига».

Причина — аргентинец испытывает мышечный дискомфорт. Сегодня 34-летний игрок не занимался в общей группе парижан, а тренировался по индивидуальной программе.

Все новости
Официально«Барселона» рассказала о состоянии здоровья Агуэро
Вчера, 23:46 Комментарии12
Официально«Барселона» сообщила, что Пике получил травму
31 октября Комментарии2
ОфициальноАгуэро обследуют из-за проблем с сердцем
31 октября Комментарии24
Месси сможет сыграть против «Лейпцига» в Лиге чемпионов. У Лео нет травмы
31 октября Комментарии20
Агуэро стало плохо во время матча с «Алавесом», ему потребовалась замена
30 октября ФотоКомментарии18
Люка Эрнандес получил травму в матче против «Униона»
30 октября Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
3fu96tubvfrb
3fu96tubvfrb
сегодня в 04:28
Это значительно снижает шансы Лейпцига
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:28
Сейчас это не самая большая потеря.
ДСА
ДСА
сегодня в 04:24
Ну хоть мешать на поле не будет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:43
Может оно и к лучшему!
shur
shur
вчера в 23:07
...испанские вновь прибывшие пенсионеры подводят ПСЖ , Месси хоть
как то поигрывает, а вот у Рамоса видать совсем не айс, здоровья!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:06
Здоровья, Леонель!
амурец
амурец
вчера в 22:43
Что в ПСЖ даже не заметят
Cat01
Cat01
вчера в 21:45
Ему нужен перерыв
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:31
наверное манёвр пиарный у тренера..
Абрамджан 2
Абрамджан 2
вчера в 21:29
Плохая новость для Лейпцига...ПСЖ будет больше шансов иметь на выигрышь
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 21:16
Маурисио Почеттино заменил Лионеля Месси в перерыве в домашнем матче «Пари Сен-Жермен» с «Лиллем», что было еще более удивительно, учитывая, что гости вышли вперед в первом тайме благодаря Джонатану Дэвиду.

Поскольку Килиан Мбаппе был отстранен, поскольку он проходит курс лечения от инфекции уха, носа и горла, Месси стартовал впереди вместе с Анхелем Ди Марией и Неймаром, но ПСЖ выглядел беззубым в атаке перед перерывом.

Почеттино решил заменить своего соотечественника Мауро Икарди в качестве меры предосторожности для Месси, поскольку капитан сборной Аргентины в последние несколько дней страдал от мышечной проблемы.

Месси попытался объединиться со своими товарищами по команде в заключительной трети и имел шанс забить штрафным ударом сразу за пределами штрафной Лилля перед перерывом, но он послал мяч мимо ворот.

Может быть в этом случае(в матче с РБ Лейпцигом) даже лучше, что он не будет играть? Пока он не вписывается в команду, а эта игра очень важна. Так что лучше играть с такими игроками, которые лучше знают друг друга на поле, в схемах Почеттино.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:13
Для псж отсутствие карлика совсем не потеря.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:04
Что поделаешь мышечный дискомфорт.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 20:57
Жаль, если пропустит, хотелось бы посмотреть на ПСЖ с Месси в игре с Лейпцигом...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100