Торрес: «Салах — лучший игрок в мире»

Бывший футболист «Атлетико», «Ливерпуля» и «Челси» назвал лучшего игрока в мире на данный момент.

На 100% уверен, что Салах является лучшим игроком в мире. Но не только в этом году, последние два или три сезона были невероятными в его исполнении. Всегда говорят об индивидуальных трофеях, но я думаю, что он был одним из двух или трех лучших игроков в мире за последние пять или шесть лет.

Вы видите, что он бьет все рекорды и продолжает забивать. Мы иногда общаемся, и я очень рад за него, потому что видел, как он играл, когда только перешёл в Английскую Премьер-Лигу. Сначала ему было сложно, но после он всем всё доказал.