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Торрес: «Салах — лучший игрок в мире»

вчера, 19:23

Бывший футболист «Атлетико», «Ливерпуля» и «Челси» Фернандо Торрес назвал лучшего игрока в мире на данный момент.

На 100% уверен, что Салах является лучшим игроком в мире. Но не только в этом году, последние два или три сезона были невероятными в его исполнении. Всегда говорят об индивидуальных трофеях, но я думаю, что он был одним из двух или трех лучших игроков в мире за последние пять или шесть лет.

Вы видите, что он бьет все рекорды и продолжает забивать. Мы иногда общаемся, и я очень рад за него, потому что видел, как он играл, когда только перешёл в Английскую Премьер-Лигу. Сначала ему было сложно, но после он всем всё доказал.

В нынешнем сезоне Салах провёл 14 матчей за «Ливерпуль», записав на свой счёт 15 голов и 6 результативных передач.

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
сегодня в 00:59
Насчет рекордов Мо Саллах за последние пару сезонов о которых говорит Фернандо: второй в АПЛ среди Африканских игроков по кол-ву голов, в течении 8 или больше матчей этого сезона подряд отличался результативными действиями в составе Ливерпуля в разных турнирах, в том числе в ЛЧ Дважды за прошлые 3 года выигрывал золотую бутсу АПЛ, а еще когда-то Мо Саллаха называли феномен одного сезона, но Саллах уже который сезон опровергает этот тезис.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 23:53
Для Торреса лучший, но не для всех...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:27
Мохаммед Салах очень хорошо играет, но многие говорят о Месси, который вообще не виден в этом сезоне, и который выиграл какой-то Кубок Америки и второсортный Кубок Испании.
А ведь в 2019 году Аллисон выиграл Лигу Чемпионов УЕФА (получил золотую перчатку), АПЛ (получил золотую перчатку), Кубок Америки (получил золотую перчатку)!
Но всё равно ЗМ подарили Месси.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 23:22
Ну да, конечно же, он же мусульманин. И именно из-за этого его не любят многие из вас.
А будь он игроком ЦСКА, ты бы его поставил на первое место, и закрыл бы глаза на всё.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:23
Я бы египтянина не включил даже в список 50 лучших футболистов.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:15
Кто бы что ни говорил, но, с начала этого сезона всех профессиональных футбольных чемпионатов стран мира по этот самый момент, да, Салах - лучший игрок мира
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:44
"Он бьёт все рекорды", какие побил сразу и не вспомню.
Золотую бутсу выигрывал Салах?
drug01
drug01
вчера в 20:23
Ему надо вручать мяч
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:59
Может быть, а можно и поспорить. В любом случае Удачи.
протон
протон
вчера в 19:54
По ходу Фернандо смотрит исключительно игры с участием своего бывшего клуба.
Gahi
Gahi ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:52
Доброго времени суток! Я внёс изменения в раздел Призам правда месяца пришлось написать цифрами так как 14 указанных месяца не вмещаются в графе прописью, думаю и так всё будет понятно. Удачи Вам и Вашему коллективу, творческих успехов и хороших идей в работе.
Баобаб
Баобаб
вчера в 19:48
В мире Торреса.
Сантус
Сантус
вчера в 19:33
Как же задрала корпоративная солидарность.Какие рекорды он бьёт?Лучший по забитым голам африканец в АПЛ?)))Все считают нужным вставить свои пять копеек,как будто их мнение решает кому дать вкусняшку.)За неделю прочёл пятьдесят разных мнений,у всех свои интересы и резоны,а решать один чёрт будут те,кто клали на все мнения с прибором...)
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:33
Всё таки цифры говорят сами за себя.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:24
С этим можно поспорить...
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