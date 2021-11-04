Торрес: «Салах — лучший игрок в мире»

Бывший футболист «Атлетико», «Ливерпуля» и «Челси» Фернандо Торрес назвал лучшего игрока в мире на данный момент.
На 100% уверен, что Салах является лучшим игроком в мире. Но не только в этом году, последние два или три сезона были невероятными в его исполнении. Всегда говорят об индивидуальных трофеях, но я думаю, что он был одним из двух или трех лучших игроков в мире за последние пять или шесть лет.
Вы видите, что он бьет все рекорды и продолжает забивать. Мы иногда общаемся, и я очень рад за него, потому что видел, как он играл, когда только перешёл в Английскую Премьер-Лигу. Сначала ему было сложно, но после он всем всё доказал.
В нынешнем сезоне Салах провёл 14 матчей за «Ливерпуль», записав на свой счёт 15 голов и 6 результативных передач.
А ведь в 2019 году Аллисон выиграл Лигу Чемпионов УЕФА (получил золотую перчатку), АПЛ (получил золотую перчатку), Кубок Америки (получил золотую перчатку)!
Но всё равно ЗМ подарили Месси.
А ведь в 2019 году Аллисон выиграл Лигу Чемпионов УЕФА (получил золотую перчатку), АПЛ (получил золотую перчатку), Кубок Америки (получил золотую перчатку)!
Но всё равно ЗМ подарили Месси.
А будь он игроком ЦСКА, ты бы его поставил на первое место, и закрыл бы глаза на всё.
А будь он игроком ЦСКА, ты бы его поставил на первое место, и закрыл бы глаза на всё.
Золотую бутсу выигрывал Салах?
Золотую бутсу выигрывал Салах?