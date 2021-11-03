ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2021/2022

Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов

вчера, 21:33
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)ШахтёрМатч завершен

Форвард «Реала» Карим Бензема отличился в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром».

Любопытно, что этот гол стал тысячным для мадридского клуба в данном турнире.

На счету французского нападающего в этом сезоне 10 матчей в Примере, 9 голов и 7 голевых передач.

Все новости
«Бавария» повторила рекорд ПСЖ в Лиге чемпионов
Вчера, 10:51 Комментарии7
Дибала обошёл Платини по голам за «Ювентус»
Вчера, 10:26 Комментарии18
Кьеза повторил достижение Трезеге за «Ювентус» в Лиге чемпионов
Вчера, 08:33 Комментарии10
Роналду – первый игрок МЮ с 2003 года, забивший в четырёх матчах ЛЧ подряд
Вчера, 00:21 Комментарии14
Левандовски проводит 100-й матч в Лиге чемпионов
02 ноября Комментарии19
Роналду и здесь выше Месси. Все футболисты с 20+ ассистами в Лиге чемпионов 
02 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии21
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:36
Без Роналду ему намного лучше.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 00:02
Символично что именно Бензема его забил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:54
Бензема топище!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:51
1 - Мигел Муньос.
100- Альфредо ди Стефано.
200 -Ференц Пушкаш.
300 -Йенсен
400-Лосада
500-Гути
600- Бекхэм
700-Игуаин
800-Роналду
900- Роналду
1000-Бензема
Вот и Карим Бензема записывает своё имя в этот список. Супер клуб, супер игрок, супер результаты. Надеюсь, что Реал Мадрид не остановится на этом.
dimagas2
dimagas2
вчера в 22:44
Вчера у ТТХ 5000 дней без трофеев))))
Project Pandora
Project Pandora
вчера в 22:43
Комбинация красивейшая!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 22:33
Хорошо, что забил именно он!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:32
1000 - хороший показатель.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:57
Лучший во всём чемпионате Испании.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:53
Неудивительно, Бензема на сегодня лучший в Реале.
Сантус
Сантус
вчера в 21:45
Нормально.)Посмотрел бы таблицу по клубам
протон
протон
вчера в 21:43
Нормально так вписал себя в историю Реала забить 1000-ый, круто!!!
протон
протон
вчера в 21:41
1 - Мигел Муньос (легендарнейший игрок и тренер клуба).
100- Альфредо ди Стефано.
200 - Ференц Пушкаш.
300 - Йенсен
400- Лосада
500-Гути
600- Бекхэм
700-Игуаин
800-Роналду
900- Роналду
drug01
drug01
вчера в 21:33
Вот это результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100