Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов

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вчера, 21:33

Форвард «Реала» отличился в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром».

Любопытно, что этот гол стал тысячным для мадридского клуба в данном турнире.

На счету французского нападающего в этом сезоне 10 матчей в Примере, 9 голов и 7 голевых передач.