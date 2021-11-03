Бензема забил 1000-й гол «Реала» в Лиге чемпионов

Форвард «Реала» Карим Бензема отличился в матче Лиги чемпионов с «Шахтёром».
Любопытно, что этот гол стал тысячным для мадридского клуба в данном турнире.
На счету французского нападающего в этом сезоне 10 матчей в Примере, 9 голов и 7 голевых передач.
100- Альфредо ди Стефано.
200 -Ференц Пушкаш.
300 -Йенсен
400-Лосада
500-Гути
600- Бекхэм
700-Игуаин
800-Роналду
900- Роналду
1000-Бензема
Вот и Карим Бензема записывает своё имя в этот список. Супер клуб, супер игрок, супер результаты. Надеюсь, что Реал Мадрид не остановится на этом.
100- Альфредо ди Стефано.
200 -Ференц Пушкаш.
300 -Йенсен
400-Лосада
500-Гути
600- Бекхэм
700-Игуаин
800-Роналду
900- Роналду
1000-Бензема
Вот и Карим Бензема записывает своё имя в этот список. Супер клуб, супер игрок, супер результаты. Надеюсь, что Реал Мадрид не остановится на этом.
100- Альфредо ди Стефано.
200 - Ференц Пушкаш.
300 - Йенсен
400- Лосада
500-Гути
600- Бекхэм
700-Игуаин
800-Роналду
900- Роналду
100- Альфредо ди Стефано.
200 - Ференц Пушкаш.
300 - Йенсен
400- Лосада
500-Гути
600- Бекхэм
700-Игуаин
800-Роналду
900- Роналду