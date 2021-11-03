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«Бавария» повторила рекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

вчера, 10:51
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)5 : 2Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

«Бавария» одержала разгромную победу над «Бенфикой» (5:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За четыре матча ЛЧ в текущем сезоне мюнхенская команда забила 17 мячей и пропустила 2.

Забив 17 голов, «Бавария» повторила рекорд ПСЖ, который в сезоне-2017/18 также отправил в ворота соперников 17 голов за 4 игры.

Матч с «Бенфикой» стал знаковым для Роберта Левандовски.

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:10
Бавария практически вышла в 1/16 финал Лиги чемпионов. С захватывающим доминированием 5:2 над Бенфикой в 4-м туре. Бавария - одна из двух команд, которые выйдут первыми в квалификацию 1/16 финала, а итальянский гигант Ювентус - другая команда.

И в истинном стиле и яркости, Бавария заявила, что их провал 5:0 не свидетельствует об их европейской форме, и мы видели хет-трик от Роберта Левандовски на его рекордном сотом матче(выступление в Лиге чемпионов).

В то время как проблемы с защитой по-прежнему случаются, «Бавария» в целом провела отличный матч. Следующие два матча будут посвящены ротации составов, а также поддержанию их текущей формы. Очевидно, что пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, с кем «Бавария» сыграет в 1/16 финале, но само собой разумеется, что «Бавария» должна стать безусловным фаворитом победителей турнира второй раз за три года.

17 или 18, они еще забьют.
League1
League1
вчера в 13:50, ред.
    протон
    протон
    вчера в 11:50
    Немецкая машина, Лева должен забирать ЗМ
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:48
    Пожалуй Бавария главный фаворит Лиги Чемпионов.
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    вчера в 11:23
    Мои поздравления.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:04
    Бавария – это вам не ПСЖ 😉
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 10:53
    Отличный результат, даже для такой команды, как "Бавария"...
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