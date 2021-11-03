«Бавария» повторила рекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

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вчера, 10:51

«Бавария» одержала разгромную победу над «Бенфикой» (5:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За четыре матча ЛЧ в текущем сезоне мюнхенская команда забила 17 мячей и пропустила 2.

Забив 17 голов, «Бавария» повторила рекорд ПСЖ , который в сезоне-2017/18 также отправил в ворота соперников 17 голов за 4 игры.

Матч с «Бенфикой» стал знаковым для Роберта Левандовски.

