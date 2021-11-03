«Бавария» повторила рекорд ПСЖ в Лиге чемпионов

«Бавария» одержала разгромную победу над «Бенфикой» (5:2) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
За четыре матча ЛЧ в текущем сезоне мюнхенская команда забила 17 мячей и пропустила 2.
Забив 17 голов, «Бавария» повторила рекорд ПСЖ, который в сезоне-2017/18 также отправил в ворота соперников 17 голов за 4 игры.
Матч с «Бенфикой» стал знаковым для Роберта Левандовски.
И в истинном стиле и яркости, Бавария заявила, что их провал 5:0 не свидетельствует об их европейской форме, и мы видели хет-трик от Роберта Левандовски на его рекордном сотом матче(выступление в Лиге чемпионов).
В то время как проблемы с защитой по-прежнему случаются, «Бавария» в целом провела отличный матч. Следующие два матча будут посвящены ротации составов, а также поддержанию их текущей формы. Очевидно, что пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, с кем «Бавария» сыграет в 1/16 финале, но само собой разумеется, что «Бавария» должна стать безусловным фаворитом победителей турнира второй раз за три года.
17 или 18, они еще забьют.
И в истинном стиле и яркости, Бавария заявила, что их провал 5:0 не свидетельствует об их европейской форме, и мы видели хет-трик от Роберта Левандовски на его рекордном сотом матче(выступление в Лиге чемпионов).
В то время как проблемы с защитой по-прежнему случаются, «Бавария» в целом провела отличный матч. Следующие два матча будут посвящены ротации составов, а также поддержанию их текущей формы. Очевидно, что пройдет некоторое время, прежде чем мы узнаем, с кем «Бавария» сыграет в 1/16 финале, но само собой разумеется, что «Бавария» должна стать безусловным фаворитом победителей турнира второй раз за три года.
17 или 18, они еще забьют.