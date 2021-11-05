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Черевченко рассказал, когда будет готов вернуться к работе

вчера, 14:07

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал о вариантах продолжения карьеры.

Не знаю. До зимы, до января месяца не планирую. Разговариваем, ведутся переговоры, общаемся. Но это пока так, на уровне общения.

Напомним, что Черевченко был уволен из «Химок» в конце октября.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 18:09
Да, Ваня, ты- как всегда прав!!!!!!! Плюсую, но, перед этим, скажу: уж если не в Динамо, тогда в Грозный, пусть поднимает Ахмат- на радость нашему другу и коллеге Адаму!!!!!!! А по поводу Клоппа- интересное предложение, надо подумать!!!!!!!
+1000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:04, ред.
Привет Виктор!
Талалаев ходит по лезвию ножа, не сегодня - завтра его попрут за неудовлетворительные результаты, иностранец думаю там не окажется, а из наших достойных, Игорь Геннадиевич самое то. А в Динамо, пока Бувач спорт.дир. Черевченко в Динамо не будет, скорее Клоп придёт тренировать Динамо, чем Желько согласится на Черевченко, которого он дипломатично отшил год назад, предпочтя своего дружка Шварца
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:08
Иван Иванович, Дружище- моё Почтение!!!!!!!
Ваня, ты думаешь он будет в Ахмате?
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:05
Достойная замена Талалаеву в Ахмате.
Capral
Capral ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 16:45
Ну и, какая разница, кто он? Он- замечательный тренер, со своим видением футбола, и, что интересно- не карьерист, как кое-кто....
ДАША Д
ДАША Д ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:34
Так он же таджик по паспорту!
Capral
Capral
вчера в 15:46
Удачи, одному из лучших тренеров России!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Игорь Генадьевич- жду Вас в Динамо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
minai
minai
вчера в 15:22
Когда Божовича выгонят из Арсенала.
YVG
YVG
вчера в 14:37
Пошел по рукам, вроде и тренер нормальный.
drug01
drug01
вчера в 14:29
Спешить пока не надо....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:15
Хороший тренер без работы не останется
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