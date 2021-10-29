«Нужно подождать». Агент Карреры — о возвращении тренера в «Спартак»

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» , рассказал о возможном возвращении итальянского специалиста в московский клуб.

В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии. Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».

Вернётся ли Каррера, если к нему обратится «Спартак»? Это покажет будущее, нужно подождать.