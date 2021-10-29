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«Нужно подождать». Агент Карреры — о возвращении тренера в «Спартак»

вчера, 17:12

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о возможном возвращении итальянского специалиста в московский клуб.

В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии. Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».

Вернётся ли Каррера, если к нему обратится «Спартак»? Это покажет будущее, нужно подождать.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:55
Ну все,очередь пранкеров разыгрывать Карреру от имени Федуна,или Заремы😅
cska1948
cska1948
вчера в 18:25
Какой Каррерра? О чём вы?! Федун второй раз на одни и те же грабли НЕ наступит!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:03
Кононову звонили ???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:50
Нужно подождать....Сначала приходит Аленичев и оставит багаж, а потом уже Каррера))
makkie
makkie
вчера в 17:48, ред.
Да не будет Карреры в Спартаке.

Во-первых, в клубе не допустят, чтобы кадровые вопросы решали два агента - Трабукки и Бегемот. А они точно будут работать в связке с Каррерой.
Во-вторых, против Карреры выступает Зарема - а её слово сейчас в Спартаке на вес золота. Несогласные идут на выход, согласные пляшут под её дудку. Массимо плясать не будет 100%
В-третьих, вряд ли Массимо во второй раз добьётся успеха со Спартаком. Опять же, смотрим кто руководит клубом и какие проблемы есть у Спартака. Мистеру просто не дадут нормально работать, потому что "чужой".

Так что не стоит строить иллюзий, но Каррера навсегда вписал своё имя в чемпионскую историю Спартака 2016/2017 года - и за это миллионы кб-болельщиков ему благодарны!.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:28
Почему то спартачи думают, что этот тренеришка, которому помогли стать чемпионом, удастся вытянуть спартак из 62а в котором он оказался, да вы всегла чем то недовольны, вы Эмери прогнали с позором а тренер через полгода с нормальными людьми и нормальным клубом взял Кубок Европы.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:20
Каррера в тот год просто попал в струю в нынешнем Спартаке не потянет.
beefs
beefs
вчера в 17:15
вряд ли после такого ухода...
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