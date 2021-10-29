«Нужно подождать». Агент Карреры — о возвращении тренера в «Спартак»

Андреа Д'Амико, агент бывшего тренера «Спартака» Массимо Карреры, рассказал о возможном возвращении итальянского специалиста в московский клуб.
В этом году это определенно невозможно по семейным обстоятельствам, этот год он точно останется в Италии. Что будет дальше, посмотрим. Он помнит очень хороший сезон, который провел в «Спартаке».
Вернётся ли Каррера, если к нему обратится «Спартак»? Это покажет будущее, нужно подождать.
Во-первых, в клубе не допустят, чтобы кадровые вопросы решали два агента - Трабукки и Бегемот. А они точно будут работать в связке с Каррерой.
Во-вторых, против Карреры выступает Зарема - а её слово сейчас в Спартаке на вес золота. Несогласные идут на выход, согласные пляшут под её дудку. Массимо плясать не будет 100%
В-третьих, вряд ли Массимо во второй раз добьётся успеха со Спартаком. Опять же, смотрим кто руководит клубом и какие проблемы есть у Спартака. Мистеру просто не дадут нормально работать, потому что "чужой".
Так что не стоит строить иллюзий, но Каррера навсегда вписал своё имя в чемпионскую историю Спартака 2016/2017 года - и за это миллионы кб-болельщиков ему благодарны!.
Во-первых, в клубе не допустят, чтобы кадровые вопросы решали два агента - Трабукки и Бегемот. А они точно будут работать в связке с Каррерой.
Во-вторых, против Карреры выступает Зарема - а её слово сейчас в Спартаке на вес золота. Несогласные идут на выход, согласные пляшут под её дудку. Массимо плясать не будет 100%
В-третьих, вряд ли Массимо во второй раз добьётся успеха со Спартаком. Опять же, смотрим кто руководит клубом и какие проблемы есть у Спартака. Мистеру просто не дадут нормально работать, потому что "чужой".
Так что не стоит строить иллюзий, но Каррера навсегда вписал своё имя в чемпионскую историю Спартака 2016/2017 года - и за это миллионы кб-болельщиков ему благодарны!.