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В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможной отставке Талалаева

вчера, 17:25

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера грозненской команды Андрея Талалаева.

Талалаев в команде.

Пользуется ли он кредитом доверия? У нас не банк, чтобы пользоваться кредитами. Он в команде.

31 октября «Ахмат» уступил «Уфе» (0:1). Сообщалось, что Талалаева могут уволить в случае поражения.

Грозненский клуб занимает 10-е место (15 очков) в турнирной таблице РПЛ.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:19
А кого из серьёзных игроков они приобрели за последнее время?
Сп62
Сп62
вчера в 19:17
Беда таких тренеров как Талалаев, Парфёнов, Хохлов и др. в том, что они надеятся только на свои тренерские способности и при заключении контракта не ставят условия перед руководством клуба о трансфере в команду определённых игроков. В результате команда без усиления скатывается вниз и судьба тренера, даже может и талантливого, обречена.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:24
Видно, что не справляется, пора гнать.
протон
протон
вчера в 18:22
А как же "Аллах Банк"?
Рамзан Кадыров сам говорил, что много денег у него оттуда.
Союзник противников
Союзник противников ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 18:08
Любят,особенно дарить машины премиального класса за редкие спортивные удачи, околоспортивные скандалы. Так там сейчас понимается возвеличивание национального достоинства.А футбол всем до лампады,батенька...
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 17:50, ред.
Страный клуб этот ахмат,и деньги есть,и база,стадион шикарнейший,если верить ящику конечно!!! А вечно плетутся,то в середке,то хвосте!!! В еврокубках непомню когда попадали!! То ли футбол в Чечне не любят??!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:48
С каждым очередным проигрышем акции Талалай-Болтай-Шалтая повышаются и позиции в клубе укрепляются.
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:46
Надо с начала найти замену.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:44
Помоему Андрюша приехал.
Cat01
Cat01
вчера в 17:43
Неужели это правда
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:43
Хорошо ответили...ЗАЧЕТ!
memphis
memphis
вчера в 17:36
Просто Андрей умеет извиняться
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