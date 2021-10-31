В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможной отставке Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера грозненской команды Андрея Талалаева.
Талалаев в команде.
Пользуется ли он кредитом доверия? У нас не банк, чтобы пользоваться кредитами. Он в команде.
31 октября «Ахмат» уступил «Уфе» (0:1). Сообщалось, что Талалаева могут уволить в случае поражения.
Грозненский клуб занимает 10-е место (15 очков) в турнирной таблице РПЛ.
Рамзан Кадыров сам говорил, что много денег у него оттуда.
Рамзан Кадыров сам говорил, что много денег у него оттуда.