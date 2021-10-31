В «Ахмате» прокомментировали информацию о возможной отставке Талалаева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера грозненской команды .

Талалаев в команде.

Пользуется ли он кредитом доверия? У нас не банк, чтобы пользоваться кредитами. Он в команде.