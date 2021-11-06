«Барселона» объявила о назначении Хави

«Валенсия» примет «Атлетико» в рамках 13-го тура испанской Примеры. Букмекеры

«Нант» в 13-м туре чемпионата Франции сыграет дома против «Страсбура». Изучив

«Лидс» играет против «Лестера» в рамках 11-го тура Премьер-Лиги в Англии.