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«Барселона» объявила о назначении Хави

вчера, 08:16

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави стал новым наставником команды.

Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года. Презентация тренера запланирована на 8 ноября.

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Dima salev
Dima salev
вчера в 18:03
Ну наконец-то хороший новости
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:59, ред.
Кажется, что задача невыполнима. Бартомеу и Месси довели этот клуб до такого состояния. Месси доил свой родной клуб, а Бартомеу вёлся на его уловки. Зачем было дать игроку контракт с 50 млн евро зарплатой, если можно было продать его за 200+ млн евро и построить хорошую команду с Луисом Суаресом в составе??? В итоге, потеряли одного из самых лучших нападающих в мире- Луиса Суареса, и Месси ушёл бесплатно, заработав на Барселоне оооочень много денег, и клуб остался на грани банкротства. А многие ведь говорили, что Месси предан клубу. А куда делась его преданность, когда команда, которая дала ему всё не могла оставить его из-за высокой зарплаты? Почему он не согласился на маленькую сумму, ведь у него и так оооочень много денег?! Преданность, это когда Дель Пьеро, Буффон и т.д. не покинули Ювентус, когда Ювентус был отправлен в Серию С!!! А не то, что Месси удерживали в Барселоне за оооочень много-много денег!!!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
вчера в 16:15
скоро ждём "хавиаут"
Mi6
Mi6
вчера в 15:16
Хорошая новость. Главное чтобы сложилось
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Legend 6 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 15:12, ред.
Пике,Бускетса,Альбу,Серхио-они были звездами в Барсе и бывших звезд Коутиньо,больного Дембеле.
FERIS
FERIS
вчера в 13:48
Ничего Хави радикально не изменит в нынешней барсе.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 13:11
Ну наконец-то это свершилось)
Желаю Хави удачи!)
Болельщикам Барселоны терпения) все таки Эрнандес не волшебник и положение команды сразу не исправит. Нужно ему дать время, а этот сезон вообще не в счет.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:50
Очень хорошо!
протон
протон
вчера в 12:42
С возвращением домой,Чави!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 12:06
только звезд в этой барсе уже нет, и долго ещё не будет
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:43
Хави рискует зарыть себя как тренера, ведь он идет в Барселону, где ему не купят нужных ему игроков, где проблем больше, чем денег.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:31
Гвардиола сначала выгнал звездный состав и пригласил своих середняков и сделал из них супер звезд,один из них Хави.Так и Хави сделает
RTS-25
RTS-25
вчера в 11:13
По мимо Хави игру клуба будут определять и игроки на поле. А что там за состав у Барсы сегодня, чуть лучше Спартака, но уступает ПСЖ, МС, Баварии, Челси. На сегодня Барселона деклассировалась в крепкий середняк. Посмотрим как справится с Сельтой и справится ли?
juvenale
juvenale ответ Naim Nabiev 1 (раскрыть)
вчера в 10:56
я бы поспорил)))Иньеста и Пирло точно не тупее)
juvenale
juvenale
вчера в 10:55
отличный вариант для них,только нужно дать время
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:38
Не станет он хорошим тренером.
alexamit
alexamit
вчера в 10:17
Пожуём-увидим.Но без Месси-Неймпра-Суареса добиться того,что было раньше не получится.
дурман
дурман
вчера в 09:49
Задача не из лёгких у Хави
SHMEL
SHMEL
вчера в 09:40
Поздравляю Хави и в то же время не завидую ему, трудная задача предстоит по вытаскиванию Барсы из кризиса.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:40
Посмотрим что у него получится,надо поднимать Барсу.
112910415
112910415
вчера в 09:39
задача тяжёлая, задача благородная !
DXTK
DXTK
вчера в 09:19
Поприветствуем Хави, ........посмотрим что он даст этой барселоне,........ и если не пойдет все как планируют, будут ли улюлюкать и кричать ему свои же болелы уходи, как куману.......... посмотрим на игру в класико против Реала, против Атлетико, выйдет ли из группы ЛЧ........ впереди Динамо больше нет.....Бенфика и Бавария ждут!!!!.............

PS я все еще думаю надо вернуть иньесту пока тот все еще играет...........чтобы была связь на поле и понимание что от них хочет тренер........был бы прекрасный тандем........Хави Иньеста.......именно так было в команде.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
вчера в 09:13
удачи самому умному полузащитнику мира
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:11, ред.
То о чём мечтали многие болельщики "Барселоны" - свершилось...

Оправдает ли Хави надежды болельщиков?! Будет ли Хави такой же легендой "Барселоны" в качестве главного тренера, каким он является в качестве игрока...
Много вопросов на которые будем ожидать ответы по итогам работы "Хави" в "Барселоне"...

Легко не будет и предстоит много работы... Хочется надеяться и верить в то что у Хави получится остановить "падение" "Барселоны" и начать возрождение "Барселоны"... Главная проблема которая ожидает Хави, - это отсутствие финансов в "копилке" "Барселоны" на трансферы которые необходимы для "строительства" новой команды... Но на мой взгляд в ближайшей перспективе Хави придётся работать с теми кто в составе "Барселоны"и с игроками с которыми мы и наблюдаем "падение" "Барселоны"...И очень жаль, что уже нет в составе команды Л.Суареса, да и того же Гризманна который мог бы заиграть при Хави намного лучше, эффективнее чем при Кумане... Но имеем то что имеем, и Хави не позавидуешь...

Независимо от того какой будет итоговый результат работы Хави, этот тренер, легенда "Барселоны" заслуживает уважение и за то что в тяжёлые для команды времена, он рискуя многим и прежде всего своей репутацией главного тренера, решил прийти на помощь своей команде!

Очень интересно кто будет работать в одной команде с Хави?! Очень бы хотелось чтобы это был А.Иньеста, ещё одна легенда "Барселоны", и один из лучших игроков "Барселоны" ... А почему бы и нет, вполне возможный вариант...

Удачи Хави, и пусть у него всё получится, в "Барселоне" на радость миллионов болельщиков "Барселоны"!
Amiralla
Amiralla
вчера в 09:04
Будем болеть за Хави.
Gahi
Gahi
вчера в 09:02
И всё таки это случилось, Хави возвратился на радость большой аудитории болельщиков Барселоны. Которые с огромным желанием хотят видеть ту самую команду в которой так блистал сам Хави со своими партнёрами по команде. Одно появление воспитанника академии Барселоны, экс-капитана команду на тренерском мостике Барселоны уже внушает доверия и надежды на то, что команда обретёт нужные ей кондиции и будет вновь сильной во всех турнирах в которых будет приниматьучастие. С возвращением домой Хави и удачи вместе с командой в каждой игре.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 08:39
Хочется пожелать Хави удачи в "Барселоне" в качестве главного тренера, но легко не будет, после того, что "наворотили" в "Барселоне"...
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 08:38
Неправильный заголовок !
Надо было написать - Хави купил должность в Барселоне !
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:37
Легенда Каталонского клуба возвращается домой,но уже совершенно в другой должности! Когда то он управлял игрой в центре поля, сейчас будет управлять с бровки, ну а мы поглядим что из этого выйдет. Удачи
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:36
Тяжёлая ноша выпала на Хави.
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