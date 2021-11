«Барселона» объявила о назначении Хави

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави стал новым наставником команды.

Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года. Презентация тренера запланирована на 8 ноября.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️