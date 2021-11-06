«Барселона» объявила о назначении Хави

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави стал новым наставником команды.
Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 2024 года. Презентация тренера запланирована на 8 ноября.
Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021
Оправдает ли Хави надежды болельщиков?! Будет ли Хави такой же легендой "Барселоны" в качестве главного тренера, каким он является в качестве игрока...
Много вопросов на которые будем ожидать ответы по итогам работы "Хави" в "Барселоне"...
Легко не будет и предстоит много работы... Хочется надеяться и верить в то что у Хави получится остановить "падение" "Барселоны" и начать возрождение "Барселоны"... Главная проблема которая ожидает Хави, - это отсутствие финансов в "копилке" "Барселоны" на трансферы которые необходимы для "строительства" новой команды... Но на мой взгляд в ближайшей перспективе Хави придётся работать с теми кто в составе "Барселоны"и с игроками с которыми мы и наблюдаем "падение" "Барселоны"...И очень жаль, что уже нет в составе команды Л.Суареса, да и того же Гризманна который мог бы заиграть при Хави намного лучше, эффективнее чем при Кумане... Но имеем то что имеем, и Хави не позавидуешь...
Независимо от того какой будет итоговый результат работы Хави, этот тренер, легенда "Барселоны" заслуживает уважение и за то что в тяжёлые для команды времена, он рискуя многим и прежде всего своей репутацией главного тренера, решил прийти на помощь своей команде!
Очень интересно кто будет работать в одной команде с Хави?! Очень бы хотелось чтобы это был А.Иньеста, ещё одна легенда "Барселоны", и один из лучших игроков "Барселоны" ... А почему бы и нет, вполне возможный вариант...
Удачи Хави, и пусть у него всё получится, в "Барселоне" на радость миллионов болельщиков "Барселоны"!
Оправдает ли Хави надежды болельщиков?! Будет ли Хави такой же легендой "Барселоны" в качестве главного тренера, каким он является в качестве игрока...
Много вопросов на которые будем ожидать ответы по итогам работы "Хави" в "Барселоне"...
Легко не будет и предстоит много работы... Хочется надеяться и верить в то что у Хави получится остановить "падение" "Барселоны" и начать возрождение "Барселоны"... Главная проблема которая ожидает Хави, - это отсутствие финансов в "копилке" "Барселоны" на трансферы которые необходимы для "строительства" новой команды... Но на мой взгляд в ближайшей перспективе Хави придётся работать с теми кто в составе "Барселоны"и с игроками с которыми мы и наблюдаем "падение" "Барселоны"...И очень жаль, что уже нет в составе команды Л.Суареса, да и того же Гризманна который мог бы заиграть при Хави намного лучше, эффективнее чем при Кумане... Но имеем то что имеем, и Хави не позавидуешь...
Независимо от того какой будет итоговый результат работы Хави, этот тренер, легенда "Барселоны" заслуживает уважение и за то что в тяжёлые для команды времена, он рискуя многим и прежде всего своей репутацией главного тренера, решил прийти на помощь своей команде!
Очень интересно кто будет работать в одной команде с Хави?! Очень бы хотелось чтобы это был А.Иньеста, ещё одна легенда "Барселоны", и один из лучших игроков "Барселоны" ... А почему бы и нет, вполне возможный вариант...
Удачи Хави, и пусть у него всё получится, в "Барселоне" на радость миллионов болельщиков "Барселоны"!