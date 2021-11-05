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Каррера: «У „Спартака“ два отличных голкипера»

вчера, 09:05
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о ничейном результате московского клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Ничья с «Лестером» — это хороший результат, который позволяет «Спартаку» приблизиться к выходу из группы. Что касается конкуренции Максименко и Селихова, то у «Спартака» два отличных голкипера.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:52
С Селиховым как-то по надёжнее стало, с Максименко постоянно мысли о привозе)
Максименко и Рассказов вытащили матч с Лестером, благодаря тому что остались на скамейке сидеть
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:40
Но защита уже не та.
Doping87
Doping87
вчера в 13:15
Я всегда был удивлён почему Селихов не вратарь номер 1 в Спартаке. Максименко гораздо слабже.
112910415
112910415
вчера в 12:44
неделю назад было три ...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:38
Второй голкипер точно хороший.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:23
Так себе вратари!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:09
У Спартака два отличных друг от друга голкипера !!!
Так я думаю правильнее будет !!!
84a3pd3j29ce
84a3pd3j29ce
вчера в 09:55
Но играть должен Селихов
drug01
drug01
вчера в 09:54
Всё будет хорошо
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 09:21
Полтора, и 0.5 нападающих
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 09:20
Эта ничья только отдалила спартак от следующего раунда, а вратарей у сартака как не было, так и нет. Реверанс от Карреры, не более.
mihaluch
mihaluch
вчера в 09:17
У Спартака два голкипера один отбивает второй пропускает.
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