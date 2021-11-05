Каррера: «У „Спартака“ два отличных голкипера»

Бывший тренер «Спартака» поделился мнением о ничейном результате московского клуба в матче группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (1:1).

Ничья с «Лестером» — это хороший результат, который позволяет «Спартаку» приблизиться к выходу из группы. Что касается конкуренции Максименко и Селихова, то у «Спартака» два отличных голкипера.