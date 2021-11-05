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Аллегри: «„Ювентусу“ нужно совершенствоваться и далее»

вчера, 17:36
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина20:00 Не начался

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался об ожиданиях от поединка 12-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной», упомянув победу над «Зенитом» в игре 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Ювентусу» нужно совершенствоваться и далее. Нужно учитывать, что от «Зенита» мы пропустили дважды, несмотря на четыре забитых. Продолжим работу над ошибками.

«Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» 6 ноября. В Серии А туринцы идут на 9-м месте с 15 очками.

В домашнем поединке 4-го тура Лиги чемпионов туринцы обыграли «Зенит» со счетом 4:2.

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Все комментарии
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 21:45
Так говорит, будто зебры уже достигли совершенства. Мол, мы совершенны, но надо быть еще лучше.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:16
Аллегри: «„Ювентусу“ нужно совершенствоваться и далее»

Ювентус после этого...
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:37, ред.
Бонучи вроде бы уже усовершенствовался,ждём подвигов от Кьелини и МДЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Уже что-то долго колдует Аллегри и всё никак.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:37
Дела идут откровенно плохо.
juvenale
juvenale
вчера в 18:10
Фиорентина на приличном ходу + бегают весь матч и прессингуют...это не зенит,который стоял на поле
League1
League1
вчера в 18:05
Зенит оказался просто хорошей тренировкой перед матчем с Фиорентиной.
drug01
drug01
вчера в 17:58
Работы ещё много
2fhjv87ewsmu
2fhjv87ewsmu
вчера в 17:42
Здесь он прав
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:37
Вы от всех пропускаете!
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