Аллегри: «„Ювентусу“ нужно совершенствоваться и далее»

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вчера, 17:36

Наставник «Ювентуса» высказался об ожиданиях от поединка 12-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной», упомянув победу над «Зенитом» в игре 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов:

«Ювентусу» нужно совершенствоваться и далее. Нужно учитывать, что от «Зенита» мы пропустили дважды, несмотря на четыре забитых. Продолжим работу над ошибками.

«Ювентус» сыграет с «Фиорентиной» 6 ноября. В Серии А туринцы идут на 9-м месте с 15 очками.

В домашнем поединке 4-го тура Лиги чемпионов туринцы обыграли «Зенит» со счетом 4:2.