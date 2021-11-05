Рианчо — о Рассказове: «Критиковать молодёжь очень легко»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о том, что московский клуб намерен продлить контракт с защитником Николаем Рассказовым.
Николай – профессионал, спартаковский воспитанник и отличный человек. Только руководство клуба должно решить, нужен он команде или нет. Если оно готово предложить контракт, значит Рассказов этого заслуживает.
Те, кто обвиняют его в проблемах «Спартака» в обороне, не имеют никакого представления о футболе и не заслуживают моего уважения. Задача по защите ворот лежит на всех игроках команды, а не на одном человеке. Критиковать молодежь очень легко. Есть люди, которые говорят, что дерево мешает им увидеть лес. Видимо, критики Николая считают точно так же.
Да ни нужно его критиковать, его просто нужно убрать туда, где критиковать его на уровне Спартака, РПЛ и СМИ будет некому, да и незачем. Рассказов из той многочисленной плеяды игроков, которые попадают в команды РПЛ, по неизвестно каким критериям и какому отбору. Футболист который не может читать игру и быть там где он полезен, а также бесполезен в отборе мяча, для чего тогда он нужен и как вообще он мог попасть в Спартак ? Рассказов совсем не уровня Спартака и даже не уровня РПЛ. Такой клуб как Спартак и на километр не должен подпускать близко таких игроков. А сейчас что творится в "народной " команде никто и не знает. Уже давно пора что-то серьёзно предпринимать и пересмотреть всю стратегию развития футбольного хозяйства Спартака. И я думаю тогда таких проблем и Рассказовых там не будет. А Рассказову хочется пожелать чтобы он нашёл свой клуб, а не стал героем анекдотов для болельщиков Спартака. Всем Добра !!!
Да ни нужно его критиковать, его просто нужно убрать туда, где критиковать его на уровне Спартака, РПЛ и СМИ будет некому, да и незачем. Рассказов из той многочисленной плеяды игроков, которые попадают в команды РПЛ, по неизвестно каким критериям и какому отбору. Футболист который не может читать игру и быть там где он полезен, а также бесполезен в отборе мяча, для чего тогда он нужен и как вообще он мог попасть в Спартак ? Рассказов совсем не уровня Спартака и даже не уровня РПЛ. Такой клуб как Спартак и на километр не должен подпускать близко таких игроков. А сейчас что творится в "народной " команде никто и не знает. Уже давно пора что-то серьёзно предпринимать и пересмотреть всю стратегию развития футбольного хозяйства Спартака. И я думаю тогда таких проблем и Рассказовых там не будет. А Рассказову хочется пожелать чтобы он нашёл свой клуб, а не стал героем анекдотов для болельщиков Спартака. Всем Добра !!!