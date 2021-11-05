Рианчо — о Рассказове: «Критиковать молодёжь очень легко»

Бывший тренер «Спартака» прокомментировал информацию о том, что московский клуб намерен продлить контракт с защитником .

Николай – профессионал, спартаковский воспитанник и отличный человек. Только руководство клуба должно решить, нужен он команде или нет. Если оно готово предложить контракт, значит Рассказов этого заслуживает.

Те, кто обвиняют его в проблемах «Спартака» в обороне, не имеют никакого представления о футболе и не заслуживают моего уважения. Задача по защите ворот лежит на всех игроках команды, а не на одном человеке. Критиковать молодежь очень легко. Есть люди, которые говорят, что дерево мешает им увидеть лес. Видимо, критики Николая считают точно так же.