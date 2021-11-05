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Рианчо — о Рассказове: «Критиковать молодёжь очень легко»

вчера, 14:57

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал информацию о том, что московский клуб намерен продлить контракт с защитником Николаем Рассказовым.

Николай – профессионал, спартаковский воспитанник и отличный человек. Только руководство клуба должно решить, нужен он команде или нет. Если оно готово предложить контракт, значит Рассказов этого заслуживает.

Те, кто обвиняют его в проблемах «Спартака» в обороне, не имеют никакого представления о футболе и не заслуживают моего уважения. Задача по защите ворот лежит на всех игроках команды, а не на одном человеке. Критиковать молодежь очень легко. Есть люди, которые говорят, что дерево мешает им увидеть лес. Видимо, критики Николая считают точно так же.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 16:46
Что значит нельзя критиковать?
Рассказов ошибается, причём в важных матчах. И за это получает порцию критики. Особенно за ошибки в матче с Лестером. Профи делают выводы, а не допускают три ошибки кряду.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:45
Молодежь слишком много получает, потому и недовольство ими.
амурец
амурец
вчера в 15:34
Все шишки вешают на Рассказова, на Джикию лучше смотрите
YVG
YVG
вчера в 15:31
Для уровня спартака - 9-е место, Рассказов самый подходящий игрок. Да и во многом, в чем его обвинят, он совсем не виноват.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:30
То что он отличный человек - не делает его замечательным футболистом. А Рианчо надо определится, кто Николай - профессионал, получающий за работу деньги, которые не снились большинству взрослого населения или участник турнира "Кожаный мяч", которого критика может уничтожить морально. Игроки команды - как звенья одной цепи - где тонко там и рвется и в последнее время рвется как раз звено, которое составляет Рассказов. И если не может справиться с критикой и поработать над ошибками, то в футболе Рассказову не место.
minai
minai
вчера в 15:24
Послушаешь этого Рианчо - прям ангел небесный.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:16, ред.
Рианчо — о Рассказове: «Критиковать молодежь очень легко».
Да ни нужно его критиковать, его просто нужно убрать туда, где критиковать его на уровне Спартака, РПЛ и СМИ будет некому, да и незачем. Рассказов из той многочисленной плеяды игроков, которые попадают в команды РПЛ, по неизвестно каким критериям и какому отбору. Футболист который не может читать игру и быть там где он полезен, а также бесполезен в отборе мяча, для чего тогда он нужен и как вообще он мог попасть в Спартак ? Рассказов совсем не уровня Спартака и даже не уровня РПЛ. Такой клуб как Спартак и на километр не должен подпускать близко таких игроков. А сейчас что творится в "народной " команде никто и не знает. Уже давно пора что-то серьёзно предпринимать и пересмотреть всю стратегию развития футбольного хозяйства Спартака. И я думаю тогда таких проблем и Рассказовых там не будет. А Рассказову хочется пожелать чтобы он нашёл свой клуб, а не стал героем анекдотов для болельщиков Спартака. Всем Добра !!!
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