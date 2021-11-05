ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

«Он слишком мягкий». Агент Трабукки о пребывании Миранчука в «Аталанте»

вчера, 17:18

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о пребывании Алексея Миранчука в стане «Аталанты»:

Миранчук попал в сильную команду с трудным тренером. Столкнулся с конкуренцией и не справился с ней. Он слишком мягкий. В «Локомотиве» он всегда знал, что будет появляться на поле. И привык к этому. Ему надо было уезжать из РПЛ раньше.

Зимой он может отправиться в аренду? Надеюсь, это произойдёт и в команде иного уровня он проявит себя.

Ранее слухи связывали Миранчука с переходом в другую итальянскую команду.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 21:08, ред.
нужно Алексею поскорей к родным "лимитным" берегам, в Зенит там какой, или кто там еще платит норм за паспорт ща, Динамо?Спартак? Краснодар?))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:39
Может аренда его спасёт!
ДСА
ДСА
вчера в 19:08
Агент работает на себя, а не на игрока.
протон
протон
вчера в 18:04
Вернётся он в рпл, в тепличные условия да и все)) не надо за него переживать, бабки платят и все на этом))) ну попробовал, не получилось... Нет у нас игроков мирового уровня и не будет)))
unb58vkeyxfn
unb58vkeyxfn
вчера в 17:37
Так оно и есть
mihaluch
mihaluch
вчера в 17:31
Перейдёт в другую команду может там проявит себя.
beefs
beefs
вчера в 17:20
это значит что он не боец и это его беда...
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