«Он слишком мягкий». Агент Трабукки о пребывании Миранчука в «Аталанте»

Футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о пребывании в стане «Аталанты»:

Миранчук попал в сильную команду с трудным тренером. Столкнулся с конкуренцией и не справился с ней. Он слишком мягкий. В «Локомотиве» он всегда знал, что будет появляться на поле. И привык к этому. Ему надо было уезжать из РПЛ раньше.

Зимой он может отправиться в аренду? Надеюсь, это произойдёт и в команде иного уровня он проявит себя.