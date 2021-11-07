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Рианчо: «Увольнение Витории до зимней паузы будет ошибкой»

вчера, 11:31

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Руя Витории.

Увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака». Ноябрь имеет решающее значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы решатся со сменой тренера? Мне кажется, это не главная проблема «Спартака».

Разве тренер — это основная проблема «Спартака» сегодня? Надеюсь и желаю, чтобы руководство клуба диагностировало настоящую проблему «Спартака» и постаралось ее решить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:55
Проблема в том, что федуниха поставила крест на Витории ещё до подписания с ним контракта., поэтому он остался без усиления и ожидаемо не смог выстроить свою игру с командой, где два с половиной техничных игрока.
Сп62
Сп62
вчера в 15:34
Тянуть до зимы это лишние потерянные очки. С этим тренером уже каши не сваришь. Он боится всех и всего. Жалко на него смотреть.
Сп62
Сп62 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:30
И какие же это палки вставляет Зарема. Выступала - было плохо. Замолчала - опять плохо.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 14:10
Я согласен.
112910415
112910415
вчера в 14:05
не надо суетиться
makkie
makkie ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 13:19
Федун доверяет мнению других людей.
Аленичева привёл Родионов, Цорн нашёл Тедеско, а Руя Виторию пригласил Попов. Обычная практика, когда гендиректор или спортдир советует того или иного тренера.
Тут проблема глубже и в юбке. Зарема была против Витории, демонстративно вышла из СД, а затем начала вставлять палки в колёса Попову-Фетисову-Рую. И до сих пор вставляет. Вот где корень бед в этом сезоне!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:37
Будь у Федуна мозги ,то прежде чем подписывать того или иного тренера ,ему нужно было определить - какую игру собирается ставить тренер ,и подходит ли этот стиль под тот состав ,который есть в наличии . Стиль Тедеско этому составу подходил очень хорошо ,а вот Рую тут делать нечего ,с его атакующим стилем и этими игроками . Другое дело ,что очередь из тренеров в СПАРТАК не стоит и приходится выбирать из того что есть .
mihaluch
mihaluch
вчера в 12:33
Главная проблема Спартака Зарема.
sir_Alex
sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:08
С языка сняли! 👍
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:07
Ошибкой было его назначение...
makkie
makkie
вчера в 11:49
Если не сейчас, то зимой Руя точно уволят.
David Young
David Young ответ sbk (раскрыть)
вчера в 11:44
Здравствуйте. Я проблему не обнаружил, трансферы получилось сделать. Не могли бы Вы написать с какого устройства Вы пытались произвести те измерения в составе, желательно ещё скриншот приложить (рядом с Ответить есть картина, туда нужно нажать и выбрать файл).
Gahi
Gahi
вчера в 11:41
У Спартака и у тренера есть возможность проявить себя в еврокубках удачные матчи у них получаются и с Наполи и с Лестр Сити особенно в гостях. Удачи
МапС
МапС
вчера в 11:39
В Спартаке всегда главная проблема - тренер. Федун не даст соврать. Надо менять, и чем чаще, тем лучше, а то засиделся Руй в тренерском кресле.
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