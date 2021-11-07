Рианчо: «Увольнение Витории до зимней паузы будет ошибкой»

Бывший наставник «Спартака» высказался о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Руя Витории.

Увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака». Ноябрь имеет решающее значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы решатся со сменой тренера? Мне кажется, это не главная проблема «Спартака».

Разве тренер — это основная проблема «Спартака» сегодня? Надеюсь и желаю, чтобы руководство клуба диагностировало настоящую проблему «Спартака» и постаралось ее решить.