Рианчо: «Увольнение Витории до зимней паузы будет ошибкой»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Руя Витории.
Увольнение Витории до зимней паузы будет большой ошибкой «Спартака». Ноябрь имеет решающее значение для того, чтобы увидеть истинный потенциал команды в этом сезоне. И вообще, неужели все проблемы решатся со сменой тренера? Мне кажется, это не главная проблема «Спартака».
Разве тренер — это основная проблема «Спартака» сегодня? Надеюсь и желаю, чтобы руководство клуба диагностировало настоящую проблему «Спартака» и постаралось ее решить.
Аленичева привёл Родионов, Цорн нашёл Тедеско, а Руя Виторию пригласил Попов. Обычная практика, когда гендиректор или спортдир советует того или иного тренера.
Тут проблема глубже и в юбке. Зарема была против Витории, демонстративно вышла из СД, а затем начала вставлять палки в колёса Попову-Фетисову-Рую. И до сих пор вставляет. Вот где корень бед в этом сезоне!
Аленичева привёл Родионов, Цорн нашёл Тедеско, а Руя Виторию пригласил Попов. Обычная практика, когда гендиректор или спортдир советует того или иного тренера.
Тут проблема глубже и в юбке. Зарема была против Витории, демонстративно вышла из СД, а затем начала вставлять палки в колёса Попову-Фетисову-Рую. И до сих пор вставляет. Вот где корень бед в этом сезоне!