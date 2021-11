Джеррард прибыл в Лондон. Он близок к подписанию контракта с «Астон Виллой»

Главный тренер «Рейнджерс» близок к назначению в «Астон Виллу».

Сегодня журналисты засняли 41-летнего специалиста в Лондоне, куда он прибыл с багажом. Ожидается, что после Стивен отправится в Бирмингем для подписания контракта с «Астон Виллой».

Ibrox Channel Exclusive! Rangers manager Steven Gerrard spotted arriving in London amid speculation about his future! #Rangers #AstonVilla #London #EveryoneAnyone #Podcast pic.twitter.com/cE6Z7VucsZ