Джеррард прибыл в Лондон. Он близок к подписанию контракта с «Астон Виллой»

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вчера, 18:03

Главный тренер «Рейнджерс» близок к назначению в «Астон Виллу».

Сегодня журналисты засняли 41-летнего специалиста в Лондоне, куда он прибыл с багажом. Ожидается, что после Стивен отправится в Бирмингем для подписания контракта с «Астон Виллой».

Джеррард тренирует «Рейнджерс» с 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб из Глазго впервые за 10 лет выиграл чемпионат Шотландии.