Джеррард прибыл в Лондон. Он близок к подписанию контракта с «Астон Виллой»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард близок к назначению в «Астон Виллу».
Сегодня журналисты засняли 41-летнего специалиста в Лондоне, куда он прибыл с багажом. Ожидается, что после Стивен отправится в Бирмингем для подписания контракта с «Астон Виллой».
Ibrox Channel Exclusive! Rangers manager Steven Gerrard spotted arriving in London amid speculation about his future! #Rangers #AstonVilla #London #EveryoneAnyone #Podcast pic.twitter.com/cE6Z7VucsZ— The Ibrox Channel (@TheIbroxChannel) November 10, 2021
Джеррард тренирует «Рейнджерс» с 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб из Глазго впервые за 10 лет выиграл чемпионат Шотландии.