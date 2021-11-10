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Джеррард прибыл в Лондон. Он близок к подписанию контракта с «Астон Виллой»

вчера, 18:03

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард близок к назначению в «Астон Виллу».

Сегодня журналисты засняли 41-летнего специалиста в Лондоне, куда он прибыл с багажом. Ожидается, что после Стивен отправится в Бирмингем для подписания контракта с «Астон Виллой».

Джеррард тренирует «Рейнджерс» с 2018 года. В прошлом сезоне под его руководством клуб из Глазго впервые за 10 лет выиграл чемпионат Шотландии.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:12
видать скучно в шотландии.
Bensurr
Bensurr
вчера в 18:57
Будет здорово если Джеррард возглавит Астон Виллу .
Конь 666
Конь 666
вчера в 18:38
Пусть так! Главное не в Эвертон..
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:04
Неужели это случится ?!! Удачи !!!
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