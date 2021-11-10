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«Балтика» интересуется Панченко и Барсовым

вчера, 17:33

Калининградская «Балтика» заинтересовалась в двух нападающих из РПЛКирилле Панченко из тульского «Арсенала» и Максиме Барсове из «Сочи».

«Балтика» хочет взять обоих игроков в аренду на весенний отрезок. Пока неизвестно, кто будет выплачивать футболистам зарплату, поскольку в калининградской команде нет таких ставок, как в клубах РПЛ.

Панченко в нынешнем сезоне провел восемь игр за «Арсенал», забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В активе Барсова, с которым недавно продлили контракт, три гола в 12 поединках за «Сочи».

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drug01
drug01
вчера в 17:35
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