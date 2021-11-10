«Балтика» интересуется Панченко и Барсовым

1636554807

вчера, 17:33

Калининградская «Балтика» заинтересовалась в двух нападающих из РПЛ — из тульского «Арсенала» и из «Сочи».

«Балтика» хочет взять обоих игроков в аренду на весенний отрезок. Пока неизвестно, кто будет выплачивать футболистам зарплату, поскольку в калининградской команде нет таких ставок, как в клубах РПЛ .

Панченко в нынешнем сезоне провел восемь игр за «Арсенал», забил один мяч и отдал одну голевую передачу. В активе Барсова, с которым недавно продлили контракт, три гола в 12 поединках за «Сочи».