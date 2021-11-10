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Тезка французского писателя, результативный баск, герои из Лондона и Рима. Футболисты, способные усилить топ-клубы

10 ноября 2021, 11:59
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Милинкович-Савич Сергей
Милинкович-Савич Сергей
Полузащитник
Райс Деклан
Райс Деклан
Полузащитник
Кунде Жуль
Кунде Жуль
Защитник
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Крутые пацаны.

Абсолютные топ-клубы постоянно нуждаются в обновлении и всегда готовы собрать сливки с не столь богатых и успешных команд, в рядах которых то и дело появляются парни, которым талант позволяет играть на самом высоком уровне. «Соккер.ру» называет пятерку самых ярких футболистов, которые пока играют за клубы второго европейского эшелона, но имеют все шансы попасть в первый.

Деклан Райс («Вест Хэм»; Англия; 22 года)

Бесценная надежда и опора «Вест Хэма», Райс присоединился к своему нынешнему клубу в 14 лет, а с семилетнего возраста занимался в академии «Челси», где Деклана явно просмотрели, иначе довели бы до главной команды вместе с ровесником Маунтом. Впрочем, «Вест Хэм» дал полузащитнику ранний плацдарм для роста, которого у него было бы в «Челси» с тамошней конкуренцией: к 22 годам у Райса 142 матча за «молотобойцев», он основной футболист сборной Англии, с которой добрался до финала Евро-2020. А ведь мог играть за Ирландию, ведь его предки по отцу из ирландского графства Корк.

И не только мог, но и играл — на юношеском, молодежном уровне и даже в трех товарищеских матчах за «зеленую армию», которые не помешали сменить спортивное гражданство. Ирландский характер точно помогает Райсу, который является одним из символов перерождения «Вест Хэма» из борца за выживание в АПЛ в претендента на попадание в Лигу чемпионов. Новые амбиции «молотобойцев» так высоки, что они не собираются продавать Деклана даже за 100 миллионов фунтов, а собираются вместе с ним вырасти в топ-клуб.

Микель Ойарсабаль («Реал Сосьедад»; Испания; 24 года)

«Трансфермаркт» оценивает Ойарсабаля и Райса в 70 миллионов евро. Воспитанник «Эйбара» и «Реала Сосьедад» дебютировал во взрослом футболе в 2015 году, с тех пор забил 70 голов и отдал 46 результативных передач в 250 матчах за «Сосьедад». Роскошная статистика. В 2021 году Микель выиграл первый трофей в своей карьере — Кубок Испании, а потом собрал коллекцию драгоценных металлов со сборной Испании: «бронза» Евро-2020, «серебро» Олимпиады в Токио, «серебро» Лиги Наций.

Сейчас «Реал Сосьедад» занимает первое место в Примере, и хотя в последний месяц Ойарсабаль не играл из-за травмы, он успел внести ощутимый вклад в это лидерство, забив 6 голов в стартовых 8 турах. Микель уютно чувствует себя в Сан-Себастьяне, но если хочет стать звездой мирового масштаба, но должен выйти из зоны комфорта и сделать следующий шаг в карьере. Известно, что Хосеп Гвардиола высокого мнения о звезде «Реала Сосьедад» и рассчитывает пригласить его в «Сити». Клаусула в 75 млн евро приковывает к баску внимание клубов с деньгами.

Сергей Милинкович-Савич («Лацио»; Сербия; 26 лет)

Савич уже седьмой год играет за «Лацио», к концу сезона может достичь отметки в 300 матчей за «орлов», а слухи каждый год отправляют Сергея по интересным маршрутом: то в «Реал», то в «Ливерпуль», то в «Ювентус». Да где он только не был! Ну а если серьезно, то есть предпосылки считать, что нынешний сезон станет для Милинковича-Савича последним в Риме. Его контракт истекает в 2024 году, следовательно, лето-2022 — последний рубеж, когда «Лацио» сможет продать его по максимальной цене.

У серба есть все, чтобы играть в стартовом составе команды уровня плей-офф Лиги чемпионов. И если хочет остаться молодцом в глазах тифози «Лацио», то должен отказать «Интеру» и «Ювентусу» и уехать из Италии. Милинковичу-Савичу самое место в АПЛ, он сильный, выносливый и мгновенно принимает решение, не затеряется на «изумрудных полях Англии». А если действительно зовет Клопп, то не нужно долго думать. «Ливерпуль» — отличный вариант для Сергея.

Жуль Кунде («Севилья»; Франция; 22 года)

Кунде — возможно, самый востребованный центральный защитник в Европе. Летом Жуль мог уехать на «таинственный остров», но переход из «Севильи» в «Челси» сорвался, но впереди еще много соблазнов и предложений. Так, Кунде входит в список желаний Хави, который на днях возглавил «Барселону», при этом могут позвонить и из «Реала», а в Англию зовет не только «Челси», но и «Манчестер Юнайтед», где Кунде готов взять в ученики более опытный соотечественник Варан.

Флориан Вирц («Байер»; Германия; 18 лет)

Вирц ворвался в состав «Байера» во время перезапуска Бундеслиги после прошлогоднего весеннего локдауна и с тех пор успел натворить дел. В этом сезоне у 18-летнего юноши 14 результативных действий (7+7) в 14 матчах за леверкузенский клуб, в сентябре он дебютировал за первую сборную Германии и уже успел отметиться парочкой ассистов.

За юной звездой уже охотятся «Бавария», «Манчестер Сити», «Реал» и другие топ-клубы Европы, а сам Флориан как-то признался, что мечтает играть за «Барселону». Впрочем, спешить ему пока некуда, лучше окрепнуть в «Байере», где все знакомо и есть постоянная игровая практика. Отец Вирца заверяет, что в ближайшие два года Флориан продолжит играть в Леверкузене, так что обсудим будущее немецкого таланта в 2023 году.

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Все комментарии
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ David Young (раскрыть)
10 ноября в 18:28
Найефа Агерда я имел ввиду.
volga.kot
volga.kot
10 ноября в 16:12
А как же наши Рассказов и прочие таланты???)))
David Young
David Young ответ Анатолий Калашников (раскрыть)
10 ноября в 15:42, ред.
Если Вы про Уссема Аура, то он из Лиона.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
10 ноября в 15:39
Я бы оьратил внимание на Ауара из Ренна.
Интересный цз
Roger Young
Roger Young
10 ноября в 15:10
Спасибо за статью. Кроме Кунде всех видел в деле и считаю их и правда топовыми игроками. Не удивлюсь если многие в ближайший год уедут в классные клубы
shlomo
shlomo
10 ноября в 12:18
Спасибо за статью....ну что, Деклан Райс уже в МЮ????... им явно не хватает опорника и как мне кажется руководство додумается купить его зимой (хотя зимой никто ключевых игроков не продаёт...).... ну а так что, бывший главный тренер молотобойцев Мануэль Пеллегрини сравнивал Райса с Хавьером Маскерано, которого тренировал в Ривер Плейт, и называл англичанина "лучшим опорным полузащитником, который готов играть в сборной Англии".... а его товарищ по команде, Джек Уилшир, комментируя дебют Деклана за сборную Англии, отметил: "Я считаю, что он лучший игрок на своей позиции в стране на данный момент..".... удачи парню и пусть у него все получится....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 ноября в 12:01
С 14 лет за Вест Хэм, круто!
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