Хау хочет заполучить Триппьера в «Ньюкасл»

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вчера, 12:18

Новый главный тренер «Ньюкасла» хочет заполучить в команду защитника «Атлетико» , сообщает The Express.

Новый наставник «сорок» постарается сделать 31-летнего англичанина одним из своих первых подписаний, когда откроется январское трансферное окно.

Триппьер, которым также интересуется «Ман Юнайтед», уже сыграл 15 матчей во всех соревнованиях за «Атлетико» в этом сезоне, у него осталось меньше двух лет до истечения его нынешнего контракта.