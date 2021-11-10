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Хау хочет заполучить Триппьера в «Ньюкасл»

вчера, 12:18

Новый главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет заполучить в команду защитника «Атлетико» Кирана Триппьера, сообщает The Express.

Новый наставник «сорок» постарается сделать 31-летнего англичанина одним из своих первых подписаний, когда откроется январское трансферное окно.

Триппьер, которым также интересуется «Ман Юнайтед», уже сыграл 15 матчей во всех соревнованиях за «Атлетико» в этом сезоне, у него осталось меньше двух лет до истечения его нынешнего контракта.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 15:03, ред.
Не понимаю общего скепсиса по поводу перехода Трипьера - а кого по вашему смог бы привлечь уже этой зимой Ньюкасл который БОРЕТСЯ ЗА ВЫЖИВАНИЕ в АПЛ? Думаете есть очередь из звёзд готовых идти в такой коллектив? А крутые таланты сейчас скорее выберут топ-клуб, а не приход в команду строящуюся с фундамента.
Если трансфер возможен уже зимой, то это топ-вариант для Ньюкасла - Киран гарантированно поможет в борьбе внизу таблицы АПЛ. Плюс это всё же игрок с именем, и опять же, ему 31, а не 35 - спокойно поиграет на уровне ещё года 2-3. А там и состав усилиться, и шейхи начнут "накачивать в клуб нефтедоллары". В общем, если Ньюкасл сделает штуки три подобных трансфера - вполне себе останется в АПЛ, а большей задачи на этот сезон перед Хау не ставят. Да и 40 лимонов которые хотел Атлетико, врядли станут проблемой для саудитов - там главная проблема не деньги, а привлечение нужных игроков... Так что вполне себе вариант при котором все будут в выигрыше - и игрок (в зарплате точно не обидят), и оба клуба.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:30
С такими запросами он далеко не уедет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:52
Надо искать более перспективных игроков, а не предпенсионеров.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:27
Хотят, чтобы сорока была больна "французским насморком"?). Тогда добро пожаловать!).
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