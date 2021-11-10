Хау хочет заполучить Триппьера в «Ньюкасл»

Новый главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау хочет заполучить в команду защитника «Атлетико» Кирана Триппьера, сообщает The Express.
Новый наставник «сорок» постарается сделать 31-летнего англичанина одним из своих первых подписаний, когда откроется январское трансферное окно.
Триппьер, которым также интересуется «Ман Юнайтед», уже сыграл 15 матчей во всех соревнованиях за «Атлетико» в этом сезоне, у него осталось меньше двух лет до истечения его нынешнего контракта.
Если трансфер возможен уже зимой, то это топ-вариант для Ньюкасла - Киран гарантированно поможет в борьбе внизу таблицы АПЛ. Плюс это всё же игрок с именем, и опять же, ему 31, а не 35 - спокойно поиграет на уровне ещё года 2-3. А там и состав усилиться, и шейхи начнут "накачивать в клуб нефтедоллары". В общем, если Ньюкасл сделает штуки три подобных трансфера - вполне себе останется в АПЛ, а большей задачи на этот сезон перед Хау не ставят. Да и 40 лимонов которые хотел Атлетико, врядли станут проблемой для саудитов - там главная проблема не деньги, а привлечение нужных игроков... Так что вполне себе вариант при котором все будут в выигрыше - и игрок (в зарплате точно не обидят), и оба клуба.
Если трансфер возможен уже зимой, то это топ-вариант для Ньюкасла - Киран гарантированно поможет в борьбе внизу таблицы АПЛ. Плюс это всё же игрок с именем, и опять же, ему 31, а не 35 - спокойно поиграет на уровне ещё года 2-3. А там и состав усилиться, и шейхи начнут "накачивать в клуб нефтедоллары". В общем, если Ньюкасл сделает штуки три подобных трансфера - вполне себе останется в АПЛ, а большей задачи на этот сезон перед Хау не ставят. Да и 40 лимонов которые хотел Атлетико, врядли станут проблемой для саудитов - там главная проблема не деньги, а привлечение нужных игроков... Так что вполне себе вариант при котором все будут в выигрыше - и игрок (в зарплате точно не обидят), и оба клуба.