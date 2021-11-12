Кавазашвили: «Карпин явно родился под счастливой звездой» !

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в матче отбора к ЧМ -2022 против сборной Кипра (6:0).

Очень счастлив, что мы сегодня разгромили Кипр. Не зря всей страной надеялись на победу с крупным счетом. Это было просто необходимо. Поздравляю сборную России с победой. А Карпин явно родился под счастливой звездой. Пусть ему везет до конца!

Только у меня есть один вопрос. Как команда додумалась до того, чтобы отдать преимущество в центральной зоне? Мне было очень страшно на это смотреть. Я просто за голову хватался и благодарил Бога за то, что нам не забили. Если бы Карпин в перерыве не устроил им разнос за невыполнение установки тренера, неизвестно, чем бы все закончилось. Потому что ребята, судя по всему, забыли, как надо действовать против посредственной, слабой команды.

Отдельно хочу отметить, что, к сожалению, в сборной России по-прежнему нет ни одного футболиста, который способен взять на себя бразды правления как лидер и в нужный момент настроить команду на правильную игру. Сегодня такая необходимость как раз была. А в матчах с действительно серьезным соперником это сразу аукнется. Но в России пока просто нет такого футболиста, который мог бы выполнять функцию лидера. А ведь если бы смогли найти хотя бы в одном клубе и вызвать в сборную, это дало бы нашей команде большое преимущество и совсем другой результат.