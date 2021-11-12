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Кавазашвили: «Карпин явно родился под счастливой звездой»

сегодня, 00:18
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

Очень счастлив, что мы сегодня разгромили Кипр. Не зря всей страной надеялись на победу с крупным счетом. Это было просто необходимо. Поздравляю сборную России с победой. А Карпин явно родился под счастливой звездой. Пусть ему везет до конца!

Только у меня есть один вопрос. Как команда додумалась до того, чтобы отдать преимущество в центральной зоне? Мне было очень страшно на это смотреть. Я просто за голову хватался и благодарил Бога за то, что нам не забили. Если бы Карпин в перерыве не устроил им разнос за невыполнение установки тренера, неизвестно, чем бы все закончилось. Потому что ребята, судя по всему, забыли, как надо действовать против посредственной, слабой команды.

Отдельно хочу отметить, что, к сожалению, в сборной России по-прежнему нет ни одного футболиста, который способен взять на себя бразды правления как лидер и в нужный момент настроить команду на правильную игру. Сегодня такая необходимость как раз была. А в матчах с действительно серьезным соперником это сразу аукнется. Но в России пока просто нет такого футболиста, который мог бы выполнять функцию лидера. А ведь если бы смогли найти хотя бы в одном клубе и вызвать в сборную, это дало бы нашей команде большое преимущество и совсем другой результат.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ sir_Alex (раскрыть)
сегодня в 08:18
Я про то же самое ;)
shlomo
shlomo
сегодня в 08:13
Пускай Валере и дальше везет...
sir_Alex
sir_Alex ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:11
Тогда и прочитаем совершенно противоположное высказывание старика Анзора 😂
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:05
Пока все идет как по накатанной.
112910415
112910415
сегодня в 05:39
пока всё по плану ... ну, почти
ОПС
ОПС
сегодня в 04:46
Ждем воскресения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 04:39
Дождёмся матча в Сплите. Тогда и почитаем про звёзды, везучесть и мастерство...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:27
Счастье пока еще не привалило.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:03
Главный матч в переди!
beefs
beefs
сегодня в 01:12
Рано празднуете, потерпите...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:05
Кавазашвили: «Карпин явно родился под счастливой звездой» !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:55
Не сглазил бы нашего Главного тренера перед заключительной игрой группового турнира.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:36
Под какой звездой родился В.Карпин узнаем 14-го ноября!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:30
Да вроде, особо не ждали разгрома да и смысла в нем особо не было. Ждали проходную легкую победу на пути к главному матчу отбора. Конечно порадовали разгромом, но как бы еще запас незабитых голов и на Хорватию надо поберечь. Правда Хорваты сегодня тоже на реализацию щедры. Говорить о победе пока что рано, но сегодня перед сном можно спокойно себе сказать "Все идет по плану."
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