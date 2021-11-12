Радимов: «В перерыве произошел разговор, и Россия стала играть лучше»

Бывший футболист сборной России прокомментировал победу над сборной Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ -2022.

Болельщики довольны. Первый тайм не удался, народ даже посвистывал на стадионе, нам нужно было больше прессинговать. В перерыве произошел разговор, и ребята стали играть лучше.

Два разных тайма. Мы забили в первом тайме и перестали прессинговать. Во втором тайме стали накрывать киприотов, отбор был чуть ли не в чужой штрафной площади. Скорость тоже во второй тайме была другой. Сборная России сделала то, что должна была сделать.

Если мы будем играть так, как играли первый тайм, то в Хорватию можно и не ехать.