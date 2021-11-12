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Радимов: «В перерыве произошел разговор, и Россия стала играть лучше»

сегодня, 00:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу над сборной Кипра (6:0) в матче отбора к ЧМ-2022.

Болельщики довольны. Первый тайм не удался, народ даже посвистывал на стадионе, нам нужно было больше прессинговать. В перерыве произошел разговор, и ребята стали играть лучше.

Два разных тайма. Мы забили в первом тайме и перестали прессинговать. Во втором тайме стали накрывать киприотов, отбор был чуть ли не в чужой штрафной площади. Скорость тоже во второй тайме была другой. Сборная России сделала то, что должна была сделать.

Если мы будем играть так, как играли первый тайм, то в Хорватию можно и не ехать.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 08:19
Все детали и тактические уловки знает тренерский штаб Валерия Карпина, поэтому лучше, чем Карпин об этих разговоров сказать никто не сможет. Дождёмся матча с Хорватией, после чего можно все нюансы игры интересующих матчей сборной узнать у самого Карпина. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:14
Надо было во втором тайме автобус пробовать ставить...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:07
Просто киприоты очень устали.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:06
Выдумщик Буланов 😉
beefs
beefs
сегодня в 07:56
Это догадки, но главное 14-го...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:33
В первом тайме просто силы экономили.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:13
С хорватами такой вариант не прокатит.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 07:10
Откуда Радимову об этом известно, может там вовсе не было никакого разговора, ограничились парой подзатыльников.)))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:07
В Хорватии разговор тогда надо начинать прямо перед матчем, не дожидаясь перерыва.
112910415
112910415
сегодня в 06:04
всё хорошо, что хорошо кончается
shlomo
shlomo
сегодня в 05:51
Не кисло поговорили....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:44
Не разговор, а мат с угрозами!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:27
До перерыва 4 после -2. В каком играли лучше?
ОПС
ОПС
сегодня в 02:21
Ну, и хорошо.
4RT
4RT
сегодня в 01:46
Ты то каким боком там? За пивом бегал?😁
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:39
Перерывное Напихалово от Карпинтера !!!
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