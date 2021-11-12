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Валуев: «Надеюсь, что разгром Кипра пойдет только на пользу сборной России»

сегодня, 00:04
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия6 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).

Молодцы ребята и тренерский штаб, просто отлично! Шесть голов — это очень хорошо. Сейчас самое важное не сбрасывать настрой перед Хорватией. Надеюсь, что такой разгром пойдет только на пользу ребятам в психологическом плане.

С Хорватией на их поле будет намного сложнее, это всем понятно. Не исключаю, что там мы увидим совсем другую игру. Но, уверен, Карпин постарается придумать нужную тактику для достижения положительного результата. Верим!

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Все комментарии
МапС
МапС
сегодня в 08:34
Разгром Мальты тоже пойдет на пользу сборной Хорватии.
112910415
112910415
сегодня в 07:45
надо признаться, авторитетное мнение данного эксперта
расставило все точки над Ё, до него была полная неясность ! )
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:13
Эх, четверых вратарей бы в рамку поставить. Зря, чтоли привезены то?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:00
Только в это и верим
Gahi
Gahi
сегодня в 06:24
Нужно понимать каждому в команде, что осталось сделать один шаг для достижения результата, но он самый трудный и ответственный. Поэтому каждому кто выйдет в этот день на поле в стартовом составе, должен полностью выложиться и сыграть безупречно на своей позиции. Только в таком случае обязательно результат будет достигнут в конкретном матче на поле соперника. Удачи
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:12
Как бы не наоборот!
ОПС
ОПС
сегодня в 05:56, ред.
Нельзя каких то депутов ... просто нельзя...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:26
Валуев: «Надеюсь, что разгром Кипра пойдет только на пользу сборной России».
Любая Победа нашей сборной приносит пользу не только для общего успеха в достижение её цели, попадание в финальную часть чемпионата мира, но и делает её сильнее и качественнее во всех аспектах.
Сегодня сборная России сделала то , что от неё ожидали все специалисты и болельщики . Но первый тайм в исполнении нашей сборной был совсем не убедительный . Очень много сумбура и не нужных ошибок, что в итоге первого тайма отобразилось на табло. Но видимо во время перерыва в раздевалке был разговор Карпина с игроками и конечно второй тайм стал совсем другим, команда побежала , больше точности в передачах , уверенные действия в атаке привели к разгрому команды гостей . И то настроение с которым уходили парни с поля после финального свистка и то как провожали восторженные болельщики свою команду, после такого праздника который приподнесла наша сборная, конечно же останется в памяти у ребят и придаст больше уверенности в своих силах перед самым главным матчем со сборной Хорватии. Можно ещё раз поздравить всех с убедительной Победой и конечно же пожелать Удачи сборной России во главе с Валерием Карпиным перед матчем с Хорватией !!! Всем Добра !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Mourinho22 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Главное верить!
Mourinho22
Mourinho22 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:27
Кого Громить Хорватов? Не смешно кажеться наоборот получиться
Futurista
Futurista ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:09
Валуева с собой в Сплит брать)...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:05
Теперь надо громить Хорватов
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