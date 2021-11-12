Валуев: «Надеюсь, что разгром Кипра пойдет только на пользу сборной России».

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу сборной России в матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Кипра (6:0).
Молодцы ребята и тренерский штаб, просто отлично! Шесть голов — это очень хорошо. Сейчас самое важное не сбрасывать настрой перед Хорватией. Надеюсь, что такой разгром пойдет только на пользу ребятам в психологическом плане.
С Хорватией на их поле будет намного сложнее, это всем понятно. Не исключаю, что там мы увидим совсем другую игру. Но, уверен, Карпин постарается придумать нужную тактику для достижения положительного результата. Верим!
расставило все точки над Ё, до него была полная неясность ! )
расставило все точки над Ё, до него была полная неясность ! )
Любая Победа нашей сборной приносит пользу не только для общего успеха в достижение её цели, попадание в финальную часть чемпионата мира, но и делает её сильнее и качественнее во всех аспектах.
Сегодня сборная России сделала то , что от неё ожидали все специалисты и болельщики . Но первый тайм в исполнении нашей сборной был совсем не убедительный . Очень много сумбура и не нужных ошибок, что в итоге первого тайма отобразилось на табло. Но видимо во время перерыва в раздевалке был разговор Карпина с игроками и конечно второй тайм стал совсем другим, команда побежала , больше точности в передачах , уверенные действия в атаке привели к разгрому команды гостей . И то настроение с которым уходили парни с поля после финального свистка и то как провожали восторженные болельщики свою команду, после такого праздника который приподнесла наша сборная, конечно же останется в памяти у ребят и придаст больше уверенности в своих силах перед самым главным матчем со сборной Хорватии. Можно ещё раз поздравить всех с убедительной Победой и конечно же пожелать Удачи сборной России во главе с Валерием Карпиным перед матчем с Хорватией !!! Всем Добра !!!
Любая Победа нашей сборной приносит пользу не только для общего успеха в достижение её цели, попадание в финальную часть чемпионата мира, но и делает её сильнее и качественнее во всех аспектах.
Сегодня сборная России сделала то , что от неё ожидали все специалисты и болельщики . Но первый тайм в исполнении нашей сборной был совсем не убедительный . Очень много сумбура и не нужных ошибок, что в итоге первого тайма отобразилось на табло. Но видимо во время перерыва в раздевалке был разговор Карпина с игроками и конечно второй тайм стал совсем другим, команда побежала , больше точности в передачах , уверенные действия в атаке привели к разгрому команды гостей . И то настроение с которым уходили парни с поля после финального свистка и то как провожали восторженные болельщики свою команду, после такого праздника который приподнесла наша сборная, конечно же останется в памяти у ребят и придаст больше уверенности в своих силах перед самым главным матчем со сборной Хорватии. Можно ещё раз поздравить всех с убедительной Победой и конечно же пожелать Удачи сборной России во главе с Валерием Карпиным перед матчем с Хорватией !!! Всем Добра !!!