Валуев: «Надеюсь, что разгром Кипра пойдет только на пользу сборной России».

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на победу сборной России в матче отбора к ЧМ -2022 против сборной Кипра (6:0).

Молодцы ребята и тренерский штаб, просто отлично! Шесть голов — это очень хорошо. Сейчас самое важное не сбрасывать настрой перед Хорватией. Надеюсь, что такой разгром пойдет только на пользу ребятам в психологическом плане.

С Хорватией на их поле будет намного сложнее, это всем понятно. Не исключаю, что там мы увидим совсем другую игру. Но, уверен, Карпин постарается придумать нужную тактику для достижения положительного результата. Верим!