Габулов: «С Хорватией можно играть в футбол, даже на победу»

Бывший голкипер сборной России поделился мнением о предстоящем матче отбора к ЧМ -2022 против сборной Хорватии.

Ребята подготовились и прекрасно осознают, какое сегодня на них может быть давление в Сплите со стороны трибун. Сегодня для всей Хорватии решающий день, заряженность игроков и трибун будет на запредельном уровне. Но с точки зрения футбольных качеств и командной игры, Хорватия находится не на том высоком уровне, на котором они были в 2018 году. Наш очный матч в «Лужниках» это подтвердил. С Хорватией можно играть в футбол, даже на победу. Ключевое – выдержать начальный натиск и не дрогнуть психологически. Так можно добиться положительного результата.

Георгий Джикия – опытный футболист, который является лидером сборной и московского «Спартака». Джикия по всем качествам соответствует требованиям капитана. Но я бы не придавал большое значение капитанской повязке и не взваливал большую ответственность. Сегодня, да и вообще в современном футболе, гораздо важнее и значимее – действия в коллективном плане.