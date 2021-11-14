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Габулов: «С Хорватией можно играть в футбол, даже на победу»

вчера, 14:55
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о предстоящем матче отбора к ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Ребята подготовились и прекрасно осознают, какое сегодня на них может быть давление в Сплите со стороны трибун. Сегодня для всей Хорватии решающий день, заряженность игроков и трибун будет на запредельном уровне. Но с точки зрения футбольных качеств и командной игры, Хорватия находится не на том высоком уровне, на котором они были в 2018 году. Наш очный матч в «Лужниках» это подтвердил. С Хорватией можно играть в футбол, даже на победу. Ключевое – выдержать начальный натиск и не дрогнуть психологически. Так можно добиться положительного результата.

Георгий Джикия – опытный футболист, который является лидером сборной и московского «Спартака». Джикия по всем качествам соответствует требованиям капитана. Но я бы не придавал большое значение капитанской повязке и не взваливал большую ответственность. Сегодня, да и вообще в современном футболе, гораздо важнее и значимее – действия в коллективном плане.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:36
играли, забили даже
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 15:24
Я вот тоже не понимаю, почему нас многие хоронят ещё до матча? Да у них в целом более квалифицированные исполнители в индивидуальном плане, но футбол игра командная, надеюсь Карпин сумел донести это до игроков и они сегодня покажут достойную победную игру.
drug01
drug01
вчера в 15:03
Золотые слова
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:56
Красавчик Володя !!! Ждём Победы ✌!!!
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