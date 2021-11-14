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Радимов: «Ничего страшного не случится, если Россия проиграет Хорватии»

вчера, 14:41
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче национальной команды против сборной Хорватии.

В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадём на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии.

На кону очень много, хочется выйти напрямую… Но если вдруг сегодня что-то пойдёт не так, то у нашей сборной еще будет шанс попасть на чемпионат мира.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:32
сыграли в свою игру ... она страшная оказалась
FERIS
FERIS
вчера в 18:28
Это водное поло а ни футбол.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 18:04
Какой бесстрашный или нестрашный тренер Зенита-2. Ему наверно даже не страшно что Зенит-2 идёт на 7 месте в ФНЛ-2.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:46
Мир глазами футболиста РПЛ (настоящих и бывших)

«Ничего страшного не случится, если Россия проиграет Хорватии»
«Ничего страшного не случится, если Россия проиграет и в стыках»
«Ничего страшного не случится, если Россия не попадёт на ЧМ»
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:39
Неприятный человек этот радимов.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:22
Насколько гнилостное существо
амурец
амурец
вчера в 15:05
Да уж сказал так сказал
Cat01
Cat01
вчера в 15:04
Не надо говорить гоп....
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
вчера в 15:00
типун тебе на язык))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:59
К чему такой настрой дурацкий
Храневец
Храневец
вчера в 14:58
Ничего страшного ,что наши просрут и в стыках и не попадут на чемпионат.Войны из за этого не будет .Зато на ЧМ 2026 есть время подготовиться так по Вашему гражданин Буланов ???????
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 14:53
Конечно ничего страшного,не впервой же...)))
Брулин
Брулин
вчера в 14:53
Чуть ли не любая сборная в стыках будет классом выше.При том надо проходить два таких соперника
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:49
Уйди бесовщина
beefs
beefs
вчера в 14:46
туда, сюда, плел, плел, ну и что?
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