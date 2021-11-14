Радимов: «Ничего страшного не случится, если Россия проиграет Хорватии»

Бывший футболист сборной России высказался о предстоящем матче национальной команды против сборной Хорватии.

В матче с Хорватией российской сборной надо играть в свою игру, при этом держать в уме, что нас устраивает ничья. Давайте не забывать, что ничего страшного, даже если мы проиграем, не случится. Игра с хорватами, конечно, решающая, но вполне возможно, что попадём на чемпионат мира через стыки. Но лучше без них, тем более столько раз обжигались на этой стадии.

На кону очень много, хочется выйти напрямую… Но если вдруг сегодня что-то пойдёт не так, то у нашей сборной еще будет шанс попасть на чемпионат мира.