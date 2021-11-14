Д. Комбаров: «Нельзя ставить „автобус“ против сборной Хорватии»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.
Наверное, хорваты фавориты. Они, во-первых, играют дома. Будет огромная поддержка, полный стадион. Хорваты все-таки фавориты.
Люди, которые играют в Хорватии, провели много больших матчей, очень важных в своей жизни, больше финалов было. Больше опыта соответственно. Надеюсь, что сборная России подойдет в хорошей психологической готовности и даст результат.
Несколько человек уже давали интервью из сборной России. Все они говорят, что никаких мыслей о ничьей нет. Будут играть на победу естественно. Ничья для нас — это опция, бонус. Думаю, что с хорватами нельзя ставить «автобус». Очень тяжело будет играть, очень высокое давление. Любая какая-то ошибка, любое какое-то неправильное действие может привести к голу. Но будем болеть за Россию и, надеюсь, что займем первое место.
Тогда ничего не поможет, хорваты воспользуются такой возможностью сполна, но не будем об этом...
Больше оптимизма.
Тогда ничего не поможет, хорваты воспользуются такой возможностью сполна, но не будем об этом...
Больше оптимизма.
Жёсткий прессинг, поближе к центру поля, не подпуская к своим воротам, чтобы исключить стандарты у своих ворот...
Использовать малейшую возможность для контратаки, мгновенно возвращаясь в защиту...
Одна из главных задач для сборной России в этом матче, это не пропустить гол в свои ворота в первые 20 минут матча...
Жёсткий прессинг, поближе к центру поля, не подпуская к своим воротам, чтобы исключить стандарты у своих ворот...
Использовать малейшую возможность для контратаки, мгновенно возвращаясь в защиту...
Одна из главных задач для сборной России в этом матче, это не пропустить гол в свои ворота в первые 20 минут матча...