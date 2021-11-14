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Д. Комбаров: «Нельзя ставить „автобус“ против сборной Хорватии»

вчера, 14:28
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора на ЧМ-2022 против сборной Хорватии.

Наверное, хорваты фавориты. Они, во-первых, играют дома. Будет огромная поддержка, полный стадион. Хорваты все-таки фавориты.

Люди, которые играют в Хорватии, провели много больших матчей, очень важных в своей жизни, больше финалов было. Больше опыта соответственно. Надеюсь, что сборная России подойдет в хорошей психологической готовности и даст результат.

Несколько человек уже давали интервью из сборной России. Все они говорят, что никаких мыслей о ничьей нет. Будут играть на победу естественно. Ничья для нас — это опция, бонус. Думаю, что с хорватами нельзя ставить «автобус». Очень тяжело будет играть, очень высокое давление. Любая какая-то ошибка, любое какое-то неправильное действие может привести к голу. Но будем болеть за Россию и, надеюсь, что займем первое место.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:34
отгадайте, что поставили в итоге ...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 16:01
Главное чтобы в составе сборной России не было удаления...
Тогда ничего не поможет, хорваты воспользуются такой возможностью сполна, но не будем об этом...
Больше оптимизма.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 15:27, ред.
Если "ставить автобус" то это большая вероятность многих стандартов... Угловых, штрафных... А это - проблема для сборной России, в чём мы все убеждались - неоднократно...
Жёсткий прессинг, поближе к центру поля, не подпуская к своим воротам, чтобы исключить стандарты у своих ворот...
Использовать малейшую возможность для контратаки, мгновенно возвращаясь в защиту...

Одна из главных задач для сборной России в этом матче, это не пропустить гол в свои ворота в первые 20 минут матча...
За адекватность
За адекватность
вчера в 15:14
Ну раз автобус нельзя, тогда...
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:39
Кто только не советовал не ставить автобус.
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:37
Валерка сам ченить придумает
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 14:34
Согласен с Дмитрием.
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